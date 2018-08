Échos de scène: danser à La Chapelle

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Danser à La Chapelle

La danse sera omniprésente sur la scène du théâtre La Chapelle, cette année. Salle de création avant toute chose, La Chapelle propose encore une fois une programmation éclatée, expérimentale et débordante en présence de plus de 150 artistes. Outre la danse, des créateurs de théâtre, parmi les plus talentueux de l'heure, seront aussi au rendez-vous pour la saison 2018-2019. Dès le 10 octobre, le dramaturge Gabriel Plante y monte Le Cid sous un angle inattendu. On ne saurait s'attendre à autre chose de celui qui signe la pièce ouvrant la saison au Théâtre Denise-Pelletier: Prouesses et épouvantables digestions du redouté Pantagruel, d'après Rabelais. De son côté, le metteur en scène Christian Lapointe ouvre la saison d'Espace Go, mais il sera à La Chapelle en décembre pour la reprise d'un classique québécois : Les beaux dimanches de Marcel Dubé. Au cours de l'hiver, le fabuleux Emmanuel Schwartz reprendra L'exhibition, qu'il a eu le temps de retravailler depuis le FTA 2017. En danse, des artistes réputés viendront aussi expérimenter leurs nouveaux projets, notamment Alix Dufresne et Marc Béland, sur les paradis fiscaux! Aussi au menu durant la saison: les spectacles de Maria Kefirova, Manuel Roque, Eduardo Ruiz Vergara et Clara Furey. En lever de rideau, La Chapelle présente un spectacle musical intime des Dear Criminals, mis en scène par Félix-Antoine Boutin, du 6 au 10 septembre.

Récompense: Un prix Françoise-Graton

Le Théâtre Denise-Pelletier a annoncé la création du prix Françoise-Graton, qui soulignera l'excellence artistique et sera remis cet automne pour la première fois. Dotée d'une bourse de 2000 $, cette récompense ira à un ou plusieurs artistes de la saison dont l'oeuvre allie avec audace les mots art et éducation. Disparue en 2014, Françoise Graton a cofondé avec Gilles Pelletier et Georges Groulx le Théâtre Denise-Pelletier, autrefois appelé Nouvelle Compagnie théâtrale. Pour la saison 2017-2018, les finalistes sont: Olivier Arteau, Marc Beaupré et Stéfan Boucher, Sarah Berthiaume, Dany Boudreault et Fanny Britt.