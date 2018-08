Kanata: Ariane Mnouchkine persiste à parler de censure

En entrevue mercredi matin avec Stéphan Bureau à l'émission Médium Large sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première, la directrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, a laissé entendre que Robert Lepage, après la controverse de SLĀV, n'avait plus la force de continuer la création de Kanata. Elle n'a pas voulu ajouter « de la pression à la pression », et a respecté la décision du metteur en scène d'annuler le spectacle.

Selon la patronne de la prestigieuse compagnie française, c'est la radicalité d'une minorité qui a mené à l'impasse. « Robert regrettait (la décision d'annuler), mais son chagrin était trop lourd, après SLĀV. »

Jointe au Japon, la patronne du Théâtre de Soleil et réalisatrice du film Molière a dit n'avoir jamais vécu une telle chose dans sa carrière, et parler d'une « injonction » contre l'art. « Le mot censure n'est pas admis par certains représentants des milieux autochtones et culturels. Or, qu'on le veuille ou non, c'est de la censure. En France, on peut censurer une oeuvre dans les cas où elle appelle au meurtre, à la barbarie. Sinon, on ne peut pas. »

Interrogée sur la position de la direction du Conseil des Arts du Canada qui ne voit pas l'annulation de Kanata comme de la censure, Mme Mnouchkine a nuancé mais persisté : « Ce n'est pas le degré de censure comme en Chine ou en Russie, mais c'est une forme de censure économique. Le résultat est le même, pour nous. Et cette intimidation va mener à l'auto-censure » s'inquiète-t-elle.

Triste, mais pas en colère

Lorsque l'animateur de Médium large a laissé entendre qu'il percevait dans sa voix de la fatigue, de lassitude, la femme de théâtre a répliqué tout de go : « Fatiguée ? Non, pas du tout. J'essaie de rester calme pour répondre franchement, délicatement, afin de ne pas blesser des gens. »

Toutefois, elle a confié être triste et déçue, mais pas lasse ni en colère. « Il y a des gens de bonne volonté des deux côtés », a-t-elle spécifié, en revenant sur la rencontre qu'elle a eue avec Lepage et une vingtaine d'artistes et d'intervenants autochtones, le 19 juillet à la SAT. « Une représentante d'un groupe autochtone a lancé ce soir-là : "Madame Mnouchkine, nous ne voulons plus être invisibles." Je l'ai bien entendu et je trouve ça très légitime. J'ai décidé d'inviter des compagnies de théâtre autochtones du Canada dans notre théâtre à Paris. On a aussi parlé d'intégrer un 4e chapitre à Kanata joué par des interprètes autochtones. Et j'ai senti un très grand intérêt de leur part. »

La victoire des voix radicales

Ariane Mnouchkine a cru, après la rencontre de jeudi dernier à Montréal, « qu'on allait arriver avec un communiqué commun. Ça n'a pas été fait. Et le lendemain, comme toujours, ce sont les voix les plus radicales qui se sont fait entendre. C'est toujours ceux qui parlent le plus fort et qui font peur au monde qu'on entend », déplore-t-elle.

Selon l'artiste qui a fondé le Soleil en 1964, avec entre autres le comédien Philippe Léotard, ceux qui se réjouissent de l'annulation de Kanata sont à la « recherche d'une pureté originelle effrayante ». « Ils font fi de ce qui est universel en art, de ce qui nous unit au lieu de nous diviser. Avec les réseaux sociaux, les murs sont en train de s'élever à une allure stratosphérique ! »

Acheter la paix ?

Ariane Mnouchkine a reconnu avoir essayé d'acheter la paix avec les autochtones, mais pas à tout prix. « Il y a toujours de l'échange dans les rapports humains. On donne quelque chose pour avoir autre chose en retour. » Dans le cas de Kanata, ce qui était pour la directrice impossible à accorder, c'est d'interdire aux acteurs permanents de sa troupe de jouer une pièce qu'ils répètent depuis environ deux ans. « Si on laisse faire ça, on aura plus le droit de jouer un président, un roi... »

« Pression et intimidation »

Rappelons que la troupe Ex Machina a annoncé l'annulation de la production du spectacle Kanata jeudi dernier sur Facebook. La compagnie de Québec a expliqué sa décision par le fait que « la controverse infiniment complexe et souvent agressive » autour du spectacle (...) « touche maintenant des coproducteurs nord-américains et dont certains nous annoncent aujourd'hui leur retrait ».

Le lendemain, par voie de communiqué, la direction du Théâtre du Soleil a qualifié la controverse ayant mené à l'annulation de Kanata « d'intimidation inimaginable dans un pays démocratique ». Elle affirme avoir subi « une pression exercée en grande partie sur les réseaux sociaux, au nom d'une idéologie que le Théâtre du Soleil ne veut pas qualifier ici, mais à laquelle il répondra avec ses propres outils, non violents, le théâtre ».

Le Théâtre du Soleil et le Festival d'Automne à Paris réfléchissent actuellement au programme qui sera présenté en remplacement de Kanata qui devait prendre l'affiche à La Cartoucherie de Vincennes, le 15 décembre et durant deux mois. De nouvelles informations seront communiquées le 27 août prochain.

Pour écouter l'entrevue intégrale, cliquez ici.