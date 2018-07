Le spectacle Kanata de Robert Lepage est annulé

Ex Machina annonce qu'il annule la production du spectacle Kanata.

Dans un communiqué publié sur Facebook, la compagnie de théâtre indique que «la controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne malgré tout le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s'y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd'hui leur retrait. Tenant compte de ce que nous avons vécu récemment, nous comprenons certainement leurs inquiétudes. Mais sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet.»

Le communiqué évoque la rencontre de jeudi dernier à Montréal qui réunissait Robert Lepage, Ariane Mnouchkine et les signataires d'une lettre ouverte publiée dans les pages du Devoir du 14 juillet au sujet du spectacle Kanata. «Au-delà de cette troublante situation, il nous faudra bien, tôt ou tard, tenter de comprendre, calmement et ensemble, ce que sont fondamentalement l'appropriation culturelle et le droit à une expression artistique libre.»