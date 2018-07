Dans la tête de Serge Denoncourt

Bye-bye, Shawinigan!

Serge Denoncourt est né à Shawinigan en 1962, dans une famille «pas pauvre, mais pas loin». Son père, mécanicien, doit être chauffeur de taxi le soir pour joindre les deux bouts. Comme ses deux frères sont beaucoup plus vieux (de 13 et 14 ans ses aînés), Serge est très proche de sa mère, couturière à la maison. Le jour, il l'observe en train de coudre à la machine; le soir, il regarde les téléthéâtres à la télévision en sa compagnie.

«Comme ma mère était un peu snob, mais que nous n'avions pas de sous, raconte Denoncourt, elle faisait nos vêtements comme ceux des gosses de riches dans les revues, pour qu'on soit les plus beaux enfants... de la ruelle! J'allais à la messe habillé en John-John Kennedy!»

Serge est alors un enfant sage, peu bavard, «tout seul dans [sa] tête» et n'a pas d'amis; en deux mots, différent des autres. Il dort peu la nuit. Il se balance sur place. Il est capable de lire pendant huit heures d'affilée. Encore aujourd'hui, malgré les apparences d'un gars de «gang», il reste très solitaire et contemplatif. La maison qu'il a achetée dans un petit village de Toscane lui permet de laisser libre cours à ces deux traits de sa personnalité.

Haïr le country

Une anecdote résume à merveille le côté baveux de Denoncourt. Après un numéro de danse country à l'émission Les dieux de la danse, le «méchant juge» lance péremptoirement aux candidats: «J'hais ça, le country!» Sa collègue Chantal Lamarre lui réplique: «Voyons, Serge, ne renie pas le Shawinigan en toi.» «C'est Shawinigan qui m'a renié!», rétorque Denoncourt.

Blanche DuBois et Pierrette Guérin n'auraient pas mieux dit. Tout Denoncourt est là, dans cette réplique: l'âme d'un grand artiste qui rayonne à l'étranger, nichée dans le corps d'un petit enfant de Shawinigan qui a peur de l'abandon.

Les histoires d'amour finissent mal...

Serge Denoncourt a la réputation d'être très exigeant envers lui-même et envers les autres. Il peut éclater de colère en répétition. «Serge a un front de boeuf, dit Normand D'Amour. Il fonce et il a confiance en lui. Il fait sortir le meilleur de toi, comme acteur.»

Si les artistes ne peuvent plus s'obstiner entre eux, il n'y aura plus d'art, selon Denoncourt, car l'art est basé sur l'affrontement des idées. «On ne fait pas un spectacle en marchant sur des oeufs», dit-il.

Le metteur en scène s'impatiente quand il constate, à une semaine de la première d'un Tchekhov, que des acteurs jouent «comme dans un téléroman poche», qu'ils sont «mauvais comme Claude Blanchard» dans Virginie. «Là, je me fâche, j'explose! Mais l'explosion n'est pas nécessairement dirigée contre l'acteur. C'est pas personnel. Ça veut dire: ramassez-vous, ostie!»

Percer le mystère

Serge Denoncourt dit souvent que s'il devait choisir une seule chose dans son CV, ce serait GRUBB, le spectacle de danse et de musique qu'il a créé en 2011 à Belgrade, avec le chorégraphe Nico Archambault et 25 adolescents, danseurs et musiciens tziganes.

«Vous savez, ma réputation de metteur en scène qui fait des crises? Bien, j'en ai fait aussi avec les jeunes de GRUBB. Or, ce sont les seuls qui ont percé le mystère, et ça m'a désarmé. Lorsque je devenais ben fâché, ce qui normalement ferme les gens comme des huîtres, eux, ils me prenaient dans leurs bras. Ils disaient: "Lorsque Serge crie, il n'est pas fâché. Il a de la peine." Jamais un adulte ne m'avait compris ainsi dans ma carrière.»

Son plus beau souvenir de théâtre vient aussi des enfants de GRUBB. Après qu'il se fut fâché la veille contre les jeunes en répétition, ceux-ci l'ont remercié le lendemain. «Ils m'ont dit: "Il n'y a personne qui crie après nous, parce que tout le monde pense qu'on ne peut rien faire. Et nous nous sommes dit: il crie parce qu'il pense qu'on peut faire quelque chose"», raconte le metteur en scène, les yeux humides.

Impitoyable

Dans la vie de Serge Denoncourt, tout est plus grand que nature. Ses colères, sa jalousie, sa mauvaise foi sont épouvantables. Ses peines d'amour sont longues, déchirantes et spectaculaires. Ses peines d'amitié sont énormes et sans appel. Il est loyal, mais s'il se sent trahi, il est impitoyable. «Je pense que c'est dû à la peur de l'abandon, dit-il. D'ailleurs, je ne peux pas quitter les gars, parce que les "abandonneux" sont des monstres à mes yeux.» Il s'arrange donc pour se faire laisser par ses chums.

«La vérité, c'est que je suis plus heureux quand je ne suis pas en couple, parce que je souffre en amour même quand ça va bien.»

«La peur de perdre l'autre, de ne pas être à la hauteur, la jalousie, parce que je suis excessivement jaloux... Ça m'a pris du temps, comprendre ça, mais je suis un amoureux malheureux.»

Il y a quelques mois au talk-show Les échangistes, Serge Denoncourt a confié à Pénélope McQuade qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Autour de 10 ans, un médecin lui a diagnostiqué ce syndrome qui fait partie de ce qu'on appelle maintenant le spectre de l'autisme. «Pour mes parents, ça a expliqué bien des affaires, dit-il. Toutefois, ils ont décidé de ne le dire à personne, même pas à mes frères et à ma soeur. C'est comme s'ils m'avaient lancé: "Arrange-toi! Tu es normal." Personne n'a donc jamais eu un regard particulier sur mon cas. Je les en remercie aujourd'hui.»

Jusqu'en cinquième secondaire, il est un enfant complètement refermé sur lui-même, qui s'ouvre seulement à sa soeur et à sa mère. «À 17 ans, je me suis dit, à la manière d'un asperger: "Maintenant, je suis social!" Je suis devenu président de ma classe, de mon école, etc. C'était ben trop! J'étais dans tout, je faisais tout! Ça n'avait pas de sens.»