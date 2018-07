Josée Deschênes: pour ou contre

Josée Deschênes joue cet été un génie entremetteur, rôle interprété par Martin Drainville il y a 20 ans lors de la création de la pièce, dans Zaza d'abord! au Théâtre des Cascades jusqu'au 11 août. À l'automne, elle jouera le rôle principal dans une coproduction Québec-Montréal, la toute nouvelle création de Fabien Cloutier.

Les pièces en reprise l'été

Pour

«À condition qu'on actualise le propos et qu'on propose une lecture différente. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller de ce qui a déjà été fait. La pièce [Zaza d'abord!] a vraiment été actualisée pour tenir compte de ce qui n'existait pas il y a 20 ans. On ne pose pas cette question quand il est question de Molière ou de Shakespeare. Quand la comédie est bonne, je ne vois pas pourquoi on ne la referait pas.»

Le théâtre de création l'été

Pour

«Complètement. Je viens du théâtre de création. Mais créer une pièce l'été, c'est un risque. Ça prend de bons auteurs et des producteurs aux reins solides, mais on doit le faire pour renouveler le répertoire. C'est bien beau, présenter des succès éprouvés, mais il faut en offrir de nouveau. On a de très bons auteurs ici et c'est une façon de plus pour les aider à gagner leur vie. Le théâtre d'été a rajeuni d'ailleurs.»

Plus de rôles tragiques en saison

Pour

«Je ne veux pas être cataloguée, donc je suis pour le fait d'exploiter le talent des gens à leur maximum. Bien sûr que je veux faire plus de spectacles dramatiques, mais je ne voudrais pas abandonner la comédie pour autant. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Malheureusement, les gens sont portés à nous demander la même chose. Mais des actrices comiques, il n'y en a pas tant que ça.»

Être identifiée à Creton (La petite vie)

Contre

«On m'a souvent offert d'autres Creton, d'autres nounounes de ce genre. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de l'écarter. Moi, j'aime composer un personnage. Chaque fois que je fais quelque chose, je préfère avoir l'impression que je ne l'ai jamais fait. C'est mon premier souhait comme actrice. Ce n'est pas toujours possible, mais les producteurs et les metteurs en scène se privent de découvrir des acteurs en faisant du typecasting. Sans la renier, je ne referais pas ce personnage.»

Les femmes pour l'équité en théâtre

Pour

«Je suis pour l'équité en général dans tous les domaines. L'équité salariale notamment. Je ne comprends pas qu'il y ait des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Je ne voudrais pas cependant que l'équité nous empêche de jouer des choses pertinentes et intéressantes. Il y a des pièces avec cinq hommes, il ne faut pas s'empêcher de les monter. Je suis contre les règles strictes, établies sans discernement.»

Défendre de nouveaux rôles à la télé

Pour

«Peut-être l'an prochain. Pour l'instant, c'est une belle transition. J'ai été 15 ans à l'écran dans L'auberge du chien noir, ça me donne une pause qui me fait beaucoup de bien. Les gens vont peut-être s'ennuyer et ils seront contents de me revoir. En ce moment, je peux faire plus de théâtre parce que je ne suis pas à la télé. Le théâtre, ça représente mes premières amours. Je suis vraiment dans mes souliers sur une scène.»