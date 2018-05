Échos de scène: la saison 2018-2019 d'Espace Libre

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En vedette: La saison 2018-2019 d'Espace Libre

Espace Libre présentera 13 spectacles en 2018-2019, dont quatre reprises. Au menu: une majorité de textes de femmes et une belle place à la diversité. Le directeur de cette salle de création et d'expérimentation, Geoffrey Gaquère, souligne que le hasard fait en sorte que deux reprises (Pôle Sud: documentaires scéniques et Dans le champ amoureux) ouvriront la saison. Ensuite, on aura droit à une thématique plus osée avec Kink.

«Frédéric Sasseville-Painchaud et Pascale St-Onge nous présentent un spectacle sur le BDSM, dit-il. Il y a quelque chose de théâtral là-dedans et ça porte sur la notion de consentement mutuel au moment où il y a beaucoup de scandales à ce sujet.»

Je ne te savais pas poète sera le deuxième spectacle de 2018-2019 (après Je cherche une maison qui vous ressemble, à la salle Fred-Barry) à aborder les figures mythiques de Pauline Julien et de Gérald Godin. Didier Lucien mettra en scène, ensuite, Mauvais goût, un texte de Stéphane Crête qui aborde la thématique de la perversion.

«Le spectacle de quartier de cette année, Home dépôt: un musée du périssable d'Anne-Sophie Rouleau et Marie-Ève Fortier, parle de l'univers des CHSLD. Je tiens à ouvrir les portes de notre théâtre humaniste à la communauté, mais aussi aux genres. Kiinalik: These Sharp Tools est la troisième pièce qu'on présente du Buddies in Bad Times Theatre de Toronto. Ça raconte l'histoire du Nord tout en questionnant les normes culturelles et sexuelles.»

Mythe de Mykalle Bielinski sera un spectacle de textes et de chansons où les artistes entoureront les spectateurs. Ici, de Gabrielle Lessard, est une pièce de théâtre documentaire sur la saga de la tour de Radio-Canada. Et en fin de saison, le Nouveau théâtre expérimental mettra en scène un spectacle avec des Bébés!

Coup de coeur: Temps universel +1

Surprise et révélation au Théâtre La Chapelle. Julien Blais signe une mise en scène intelligente de la pièce Temps universel +1, de l'Allemand Roland Schimmelpfning (Le royaume des animaux), avec Hynda Benabdallah dans un solo éreintant. La comédienne interprète avec brio une femme délaissée par son conjoint, tantôt ivre, tantôt lucide, prise au piège d'une spirale qui ne peut qu'atteindre le fond. Il s'agit d'un texte des plus difficiles, aride et répétitif, que la comédienne sait rendre avec nuance dans un écrin vidéo pertinent. Bravo ! La pièce se terminait malheureusement samedi dernier.

Danse: Nouvelle série web dansée

La compagnie Van Grimde Corps Secrets et DAVAI proposent une nouvelle création en trois volets - série web, installation interactive et spectacle à l'automne - intitulée Eve 2050. La troupe explore l'idée de l'humain du futur dans cette série alliant danse et science-fiction, qui commencera mercredi sur le web et se poursuivra pendant un mois.

In English: Hosanna au CentaurUne autre pièce phare de Michel Tremblay, Hosanna (1973), revient sur scène - en anglais cette fois - au Théâtre Centaur. Eloi ArchamBaudoin interprète Hosanna et Davide Chiazzese, son ami Cuirette dans une mise en scène de Mike Payette. Cette production de la troupe Tableau d'hôte Théâtre avait été créée en 2015 au Théâtre Mainline.

Hosanna (v.a.) est présentée au Théâtre Centaur jusqu'au 10 juin.

5 à 7: Courte pièce, petit prix Les 5 à 7 sont de retour à La Licorne. Dans la salle de répétition du théâtre de l'avenue Papineau, on présente Il faudra bien qu'un jour, de Stéphanie Labbé (qui y joue aussi avec Danielle Proulx), dans une mise en scène d'Édith Patenaude. Les spectateurs pourront manger, boire et assister au spectacle d'une heure pour la modique somme de 15 $.

À La Licorne jusqu'au 22 mai avec supplémentaires les 22, 24 et 25 mai.

La citation de la semaine«Pourquoi, quand j'entends dire que les femmes vont être plus visibles l'autre saison d'après, j'ai l'impression d'entendre un alcoolo dire que demain, il ne boira plus? Pourquoi attendre l'an 2234 pour atteindre la parité ? Pourquoi rien n'est acquis?» - Catherine Bourgeois, Marilyn Perreault et Marie-Claude Saint-Laurent pour F.E.T. (Femmes pour l'équité en théâtre)

Aussi à l'afficheLes chaises, d'Eugène Ionesco, mise en scène de Frédéric Dubois, au TNM jusqu'au 2 juin

Trahison, d'Harold Pinter, mise en scène de Frédéric Blanchette, au Rideau Vert jusqu'au 9 juin

Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Simon Stephens, traduction de Maryse Warda, mise en scène d'Hugo Bélanger, chez Duceppe jusqu'au 19 mai

Amour et information, de Caryl Churchill, traduction et mise en scène de Frédéric Blanchette, à la Grande Licorne, en supplémentaires jusqu'au 24 mai

La vie utile, d'Evelyne de la Chenelière, mise en scène de Marie Brassard, à Espace Go jusqu'au 19 mai et au FTA du 28 au 31 mai

Le tigre bleu de l'Euphrate, de Laurent Gaudé, mise en scène de Denis Marleau, au Quat'Sous jusqu'au 26 mai, supplémentaires les 23 et 24 mai

Alpha et Oméga, de Daniel Brière, Christian Vanasse et Alexis Martin, mise en scène de Daniel Brière, à Espace Libre jusqu'au 19 mai

La Mondiola, texte et mise en scène de Julie Vincent, dans une résidence de la rue Fullum jusqu'au 7 juin. Billets: singulierplurielmontreal@gmail.com