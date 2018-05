Théâtre d'Aujourd'hui: célébrer 50 ans de création

Neuf (titre provisoire)

Texte et mise en scène de Mani Soleymanlou, du 25 septembre au 20 octobre 2018

«Mani débarque et fait de la création pure. Par rapport au 50e anniversaire, on entretient notre filiation. Il ouvre le bal en tendant la main à une génération qui a connu les premières années du Théâtre d'Aujourd'hui. Il a sorti les acteurs [dont Pierre Lebeau et Marc Messier] de leurs personnages pour leur demander ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. On crée des ponts entre les générations pour cette année anniversaire, mais les créateurs eux-mêmes sautent une génération en s'identifiant plus à leurs grands-parents, ceux qui ont créé notre théâtre», note Sylvain Bélanger.

Centre d'achats

Texte d'Emmanuelle Jimenez, mise en scène de Michel-Maxime Legault, du 13 novembre au 1er décembre 2018

«C'est une auteure à découvrir. Emmanuelle a fait une recherche sur les centres d'achats qui sont devenus des lieux de rassemblement où on perd notre âme, des lieux d'aliénation. Elle a voulu travailler sur ces nouveaux temples de la consommation outrancière. Avec une petite équipe, elle y a passé des journées entières. Elle m'a dit qu'après une seule journée, elle se sentait usée, brisée. Il y a sept personnages féminins sur trois générations, dont la jeune Tracy Marcelin, Anne Casabonne et Danielle Proulx.»

ColoniséEs

Texte d'Annick Lefebvre, mise en scène de René Richard Cyr, du 22 janvier au 16 février 2019

«Annick et moi en avions parlé il y a deux ans. Ça m'avait serré le coeur, son projet. C'est une tout autre Annick Lefebvre, amoureuse du monde et de son Québec. Elle y travaille avec René Richard. Ça peut paraître étonnant, mais ils étaient tous les deux très admiratifs du travail l'un de l'autre et ils s'étaient fait le voeu de travailler ensemble. Le texte se base sur la correspondance qu'ont entretenue Pauline Julien et Gérald Godin. Elle met en vedette Macha Limonchik et Benoit McGinnis.»

Lignes de fuite

Texte de Catherine Chabot, mise en scène de Sylvain Bélanger, du 12 mars au 6 avril 2019

«Je suis vraiment content parce que c'est une auteure qui ne tient pas la langue réaliste pour acquise. Elle en fait une esthétique très forte et précise pour que ça ne paraisse pas écrit. On va faire une expérience théâtrale d'hyperréalisme avec son esthétique. Catherine se pose la question de la gauche et de la droite au sein de sa génération. Elle a rencontré des intervenants du monde politique. Les gens ne le savent pas, mais elle a une démarche très intellectuelle.»

Chanson pour filles et garçons perdus

Idée et mise en scène de Loui Maufette, du 23 avril au 4 mai 2019, Cinquième Salle de la Place des Arts du 9 au 19 mai 2019

«C'est la première fois que Loui va travailler avec du matériel entièrement québécois. C'est un grand défi pour lui de travailler avec de la poésie, des romans, des scénarios et de grands discours. Il s'est créé une toute nouvelle équipe. C'est une grande fête qui célèbre le Québec dans toute sa diversité, d'hier et d'aujourd'hui. Il y a une super génération de poètes trentenaires que j'aime beaucoup. Kathleen Fortin en sera avec beaucoup d'autres.»

Aalaapi

De Laurence Dauphinais, Mélodie Duplessis, Caroline Jutras Boisclair, Samantha Leclerc, Akinisie Novalinga et Marie-Laurence Rancourt, du 29 janvier au 16 février 2019 (salle Jean-Claude Germain)

«Aalaapi - qui veut dire faire silence pour entendre quelque chose de beau -, c'est du théâtre d'inspiration documentaire. Laurence Dauphinais et Marie-Laurence Rancourt vont aller à la rencontre de jeunes artistes et citoyens du Nunavik. C'est un projet très sonore. Elles iront dans le Grand Nord canadien, québécois et d'ailleurs. Il y aura aussi des baladodiffusions dans le projet. Par ailleurs, pour le 50e, on a aussi demandé à quelques artistes de répondre à la question: qu'est-ce que tu ne peux faire qu'une fois devant public? Dominic Champagne ouvrira le bal. Sophie Cadieux et le Black Theatre Workshop viendront aussi.»