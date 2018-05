Diversité: quand les théâtres anglophones donnent l'exemple

Dans la pièce The Angel and the Sparrow, présentée en ce moment au Centre Segal, l'actrice noire Lucinda Davis incarne plusieurs personnages, dont la meilleure amie d'Édith Piaf, Simone Berteaut, dite «Momone», qui était blanche. Pour la directrice artistique et générale du théâtre anglo-montréalais, Lisa Rubin, c'est tout à fait naturel. Parce que nous sommes en 2018.

«Je crois que dans le milieu anglophone, ça fait longtemps que nous ne nous posons plus ce genre de questions. Nous voulons de la diversité sur nos scènes. Même si le personnage devrait être ceci ou cela, nous choisirons peut-être de faire autrement», dit-elle.

«Nous cherchions une personne qui allait interpréter plusieurs personnages. Nous avons auditionné de nombreuses personnes et elle [Lucinda Davis] a apporté tellement de surprises, de comédie et de subtilités dans son audition qu'elle a obtenu le rôle».

La comédienne québécoise a également foulé les planches du théâtre Centaur à plusieurs reprises. «C'est un génie. C'est vraiment ce genre d'actrice qui peut tout, tout jouer. Elle a une présence phénoménale sur scène», dit Eda Holmes, directrice de cette institution théâtrale anglo-montréalaise.

Bilingue, la comédienne joue régulièrement sur les planches des théâtres anglophones de Montréal depuis une décennie, mais elle ne travaille pas en français. «On me dit que mon accent est trop anglophone», dit Lucinda Davis, qui a grandi en regardant Passe-Partout.

«Au début, on m'engageait [dans les théâtres anglo-montréalais] pour jouer des rôles qui demandaient spécifiquement une actrice noire. Ce qui m'a permis de me faire voir et de me distinguer comme actrice», explique Lucinda Davis.

«Après quelque temps, j'ai remarqué qu'on ne me choisissait plus à cause de la couleur de ma peau; ils me choisissent parce qu'ils veulent travailler avec moi.»

Les trois femmes sont favorables aux mesures incitatives des trois organismes subventionnaires (Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal), même si elles considèrent que les théâtres anglophones reflètent bien la diversité culturelle depuis quelques années déjà.