Échos de scène: Lamelles de Cédric Delorme-Bouchard

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Lamelles de Cédric Delorme-Bouchard

L'un des jeunes scénographes les plus en vue, Cédric Delorme-Bouchard, réalise sa première mise en scène à l'Usine C, Lamelles, qui place la lumière au centre de la proposition scénique. Abordant les thèmes de la frontière et des limites, Lamelles met en scène un groupe hétéroclite de sept comédiens, performeurs, danseurs.

Strates, coupures, couches, fragments... Lamelles est une pièce construite en trois tableaux qui évoquent la construction d'un corps humain à partir de ses différents membres.

«Les lamelles sont aussi des plaques de verre en laboratoire, ce qu'on a réalisé en préparation du spectacle, explique-t-il. Les corps des performeurs, qui font des gestes d'une grande simplicité, sont découpés par la "machine" lumineuse. En explorant les notions de frontières, des thèmes se sont dégagés, comme les pulsions de vie et de mort, le plaisir charnel, la solitude...»

Lamelles est présentée à l'Usine C du 2 au 5 mai.

Relève: Fragile Jamais lu

Une fête des mots comme le Festival du jamais lu sera toujours chose fragile, si on pense en termes de vie matérielle. Mais la 17e édition du festival, sur le thème «Manifester le fragile», montre aussi la force du nombre. Regrouper autant de croyants - plus d'une centaine - en un théâtre contemporain québécois inventif est un exploit en soi. Elles et ils liront des manifestes et de nouveaux textes, dont ceux d'Anne-Marie Olivier, Maja Côté, Amélie Dallaire, Sara Marchand et Marjolaine Beauchamp. Parité, dites-vous? Yes sir madame!

Au théâtre aux Écuries du 4 au 12 mai.

Programmation: 12e festival OFFTA

Du 25 mai au 3 juin, le 12e OFFTA tentera de «Faire brèche» en effaçant une fois de plus les frontières disciplinaires et imaginaires. L'événement s'ouvrira avec la première étape de Danse mutante de Mélanie Demers. Le projet se poursuivra à l'automne 2019 lors d'un marathon chorégraphique impliquant des créateurs de trois autres pays. En tout, l'OFFTA présente 17 spectacles et performances qui vont de la danse au théâtre, en passant par le multimédia et le concert. De nouvelles créations du metteur en scène Jocelyn Pelletier (Mac (Death)), Catherine Bourgeois (Violette) et de Mykalle Bielinski (Mythe) sont au programme. Le 12e OFFTA offrira de nombreuses activités satellitaires (radio, expositions, panels, résidences de création, discussions).

Supplémentaires: Encore plus de chien!

Succès populaire et critique de l'année chez Duceppe, une représentation supplémentaire de la pièce de Simon Stephens, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, sera offerte le 12 mai prochain à 20 h 30. La pièce mise en scène par Hugo Bélanger met en vedette, entre autres, Sébastien René, Normand D'Amour et Catherine Proulx-Lemay.

Danse: Corps entravé, corps dansant

En coprésentation, Ondinnok et Tangente nous offrent Corps entravé, corps dansant, un événement autour de la danse contemporaine autochtone. Pendant trois jours, spectacles, ateliers, discussions et performances auront lieu au coeur du Quartier des spectacles. Parmi les participants: Daina Ashbee, Margie Gillis, Charles Koroneho et Zab Maboungou.

Corps entravé, corps dansant est présenté au Wilder du 2 au 4 mai.