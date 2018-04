Alpha et Oméga: quand le spectateur met en scène

Après la websérie, diffusée sur ARTV, et le site web, voici la pièce interactive Alpha et Oméga à Espace Libre. Le spectateur peut décider de ce que feront les acteurs sur scène!

Le Nouveau Théâtre expérimental (NTE), des compères Daniel Brière et Alexis Martin, ne recule devant rien pour faire éclater les conventions théâtrales. Pour Alpha et Oméga, ils se sont alliés à Christian Vanasse et à Pierre-Mathieu Fortin pour partager, avec le spectateur, le droit de vie et de mort - comparaison royalement boiteuse - sur la pièce et les comédiens.

«Le projet a été initié avec mon ami Philippe Lamarre, d'Urbania, raconte le metteur en scène Daniel Brière. On a trouvé ce prétexte pour travailler ensemble. Avec Christian [Vanasse], c'est la même chose, on voulait l'inviter comme auteur après l'avoir vu comme comédien. On aime collaborer avec des gens en dehors du milieu théâtral.»

«Au début des discussions entre Urbania et le NTE, rappelle le producteur numérique Pierre-Mathieu Fortin, on se demandait ce qui adviendrait si le public décidait tout le temps ce qu'il veut. Ce serait inconfortable, et c'est justement ce que voulaient Daniel [Brière] et Alexis [Martin]. Ils ont dit: "Allons-y!"»

«Impliquer le public dans la création et la représentation sont des risques très intéressants», confie l'auteur Christian Vanasse.

«Le théâtre n'est pas démocratique par définition. Un auteur et un metteur en scène décident de faire quelque chose, le spectateur reçoit. Mais qu'est-ce qui se passe quand le spectateur intervient? Est-ce que le théâtre devient démocratique?»

«Est-ce que l'art en général est démocratique? répond Daniel Brière. Tout le monde est à l'écoute des réseaux sociaux comme si c'était partie prenante des créations maintenant. Le théâtre, c'est un art d'équipe avec un auteur, un metteur en scène, un acteur et un public. Une rencontre et un échange aussi.»

La pièce permettra aux spectateurs de mieux comprendre le processus créatif d'une pièce de théâtre, selon lui.

«Lors de la websérie qui a mené à la pièce, dit-il, les spectateurs ont demandé un éclairage au néon. Éclairer une pièce de théâtre avec du néon, c'est périlleux, mais il n'y a aucun spot traditionnel de théâtre. On n'a jamais fait ça. Ils ont aussi choisi une musique western romantique.»

Les acteurs étaient également soumis au ballottage. Après élimination, ils seront cinq: Peter Batakliev, Christophe Payeur, Dominique Pétin, Jade Mariuka Robitaille et Victor Trelles Turgeon.

Chorus de théâtre

«La websérie suivait un calendrier de production classique, note Christian Vanasse. Donc, il y a un exercice pédagogique dans ce qui en résulte sur scène.»

Pierre-Mathieu Fortin explique son rôle dans la création d'Alpha et Oméga. «Je fais le liant entre les éléments de la websérie, réalisée par Martin Talbot, le site internet et le côté numérique de la pièce. Mon rôle était de garder le public bien impliqué dans le projet jusqu'à la présentation de la pièce. Les gens ont fourni volontairement des vidéos et des photos de famille, en plus d'écrire des bouts de texte.»

Il est devenu habituel de voir des acteurs s'adresser directement au public de nos jours. Cette fois-ci, le rôle est inversé.

«On a créé des réalités parallèles. Il y a la websérie, le site web et une fiction en direct sur scène. Les différentes histoires et fictions s'entremêlent maintenant. Au théâtre et dans la vie réelle. Les acteurs sont dans un laboratoire et les spectateurs mènent une expérience avec eux», indique Daniel Brière, metteur en scène d'Alpha et Oméga.

«Il y aura deux spectacles, croit Christian Vanasse. Celui sur scène avec les acteurs et dans la salle avec plusieurs visages bleus penchés sur leur appareil.»

Improvisation

Pendant la représentation, les spectateurs vont aussi pouvoir intervenir dans le déroulement du spectacle à l'aide de leur téléphone ou de leur tablette électronique.

«Ils pourront proposer des éclairages, musiques et images aux acteurs. Ceux-ci ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Donc, il y a une part d'improvisation dans la pièce. Il y a des espaces réservés pour ça», note Daniel Brière.

Malgré ces imprévus, Christian Vanasse a tout de même écrit 80 pages de texte pour le spectacle.

«Il y a des fins alternatives, dit-il. Le public peut décider à des moments particuliers de donner une autre direction au spectacle. Ce n'est jamais le même show, et il y a peut-être des affaires que j'ai écrites qu'on ne verra jamais.»

«Il y a plein d'éléments qui vont venir brouiller les cartes que les comédiens ont entre les mains», explique le producteur numérique Pierre-Mathieu Fortin.

Alpha et Oméga possède tout de même un canevas de base, un récit qui se tient. Beaucoup de thèmes actuels sont évoqués: environnement, sciences, intelligence artificielle.

«Je me suis amusé à créer une histoire où des scientifiques cherchent un minerai rare qui pourrait régler le problème des ressources énergétiques. C'est une dystopie et ça va mal. Le sucre a disparu, dans le récit, donc ça devient une drogue pour les personnages», indique Christian Vanasse.

Alors, chers spectateurs, côté nutritif ou givré?

À Espace Libre, jusqu'au 19 mai. Quatre représentations seront webdiffusées, et le public à la maison pourra interagir avec la pièce.