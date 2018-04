Saison 2018-2019 du Rideau Vert: elles seront cinq

Joëlle Lanctôt, comédienne du collectif 2018 revue et corrigée (27 novembre 2018-5 janvier 2019)

Suzanne Champagne et quelques autres sont de retour dans la revue humoristique de fin d'année du Rideau Vert. La mise en scène sera assurée par une jeune femme, Nathalie Lecompte. «J'ai connu Nathalie parce qu'elle avait auditionné pour la revue. Pendant quelques saisons, elle a joué et écrit des textes. Le moins évident dans cette revue, ce sont les auteurs. Elle a dirigé un peu déjà et elle avait un bon timing. Je me suis dit que c'était le temps. Parmi les acteurs, on a Joëlle Lanctôt, qui faisait Mary Poppins l'an passé.»

Émilie Bibeau, actrice de L'éducation de Rita de Willy Russell, traduction de Maryse Warda, mise en scène de Marie-Thérèse Fortin (19 mars-20 avril 2019)

«Je l'avais vue ici avec Diane Lavallée quand elle était plus jeune. J'adore Marie-Thérèse. Je lui ai offert un choix entre deux pièces et c'est celle-là qu'elle a choisie. C'est merveilleux de partager nos envies comme ça. Puis c'est facile d'avoir de grandes actrices comme metteures en scène, il n'y a que ça ici. Dans la relève aussi. Maryse Warda va retravailler la traduction. Je l'engage tout le temps.»

Denise Filiatrault, metteure en scène de Le Schpountz de Marcel Pagnol (7 mai-8 juin 2019)

Cette adaptation du film du metteur en scène français est signée Emmanuel Reichenbach. «C'est François Rozon, avec qui on a présenté Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? l'an passé, qui nous a présenté ce projet. C'est une comédie légère. Fernandel jouait dans le film. C'est drôle, mais aussi touchant. On va l'adapter à aujourd'hui et en québécois.»

Marie-France Lambert, metteure en scène d'Art de Yasmina Reza (29 janvier-2 mars 2019)

«Claude Poissant l'avait mise en scène et c'était magnifique, se rappelle la directrice artistique. Cette auteure est formidable. Marie-France voulait monter la pièce et moi aussi. C'est une actrice dramatique sublime, mais quand on la connaît, elle a beaucoup d'humour. Les trois acteurs [Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin] la voulaient comme metteure en scène. Puis, c'est ma job de mettre mon grain de sel, s'il y a de quoi.»

Sophie Clément, metteure en scène de Les fées ont soif de Denise Boucher (25 septembre-27 octobre 2018)

«On ne peut pas refuser une pièce comme ça, dit Denise Filiatrault. On a trois superbes actrices. Je pense aux nouvelles générations qui ne l'ont pas vue. Il y a deux ans, ma saison était presque toute faite, mais avec l'idée de Les fées ont soif, je me suis dit qu'il fallait avoir que des femmes dans l'année. J'ai dû reporter quelques projets. Les deux prochaines saisons sont presque complètes.»