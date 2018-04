Une nouvelle production des Fées ont soif au Rideau Vert

Place aux femmes

Et un coup de marketing extraordinaire au moment où les femmes prennent la place qui leur revient sur scène.

«On a choisi la pièce il y a deux ans, pas la semaine passée, souligne la directrice artistique du Rideau Vert. On a fait des auditions avec Sophie. J'ai mon mot à dire comme "haïssable".»

«C'est bien ça, comme directrice», approuve Denise Boucher.

Dans la présentation au Rideau Vert, la tête d'affiche est Bénédicte Décary qui joue Madeleine, la prostituée. Pascale Montreuil sera Marie, la mère, et Caroline Lavigne, donc, la «statue» de la Vierge.

«Dans la pièce, la statue dit qu'elle est la soumission, souligne Denise Boucher. C'est l'image que tout le monde reçoit des pouvoirs patriarcaux, c'est-à-dire que la femme doit être de telle façon pour leur plaire. On retrouve encore ça dans l'actualité.»

«C'est pour ça que je veux qu'on en fasse une bonne publicité pour que les jeunes femmes viennent la voir. J'y tiens beaucoup. Quel beau titre en plus. C'est vendeur», conclut Denise Filiatrault.

Conte de Fées

À l'automne 1978, ça prenait un tantinet de culot pour fendre les haies de manifestants de tous azimuts qui critiquaient, bien souvent sans l'avoir vue, la pièce Les fées ont soif au TNM. Les manifestants haranguaient les spectateurs qui osaient se présenter au TNM pour voir ce spectacle qui «insultait la Vierge Marie», selon eux.

«La vraie histoire des Fées, c'est qu'on a été poursuivies par les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne, un mouvement de droite fasciste originaire du Brésil incluant des membres de leur haut clergé. Ce mouvement prenait des noms différents à travers le monde», raconte Denise Boucher.

Pour défendre les représentations et sa pièce, la poète s'était alliée à l'archevêque de Montréal, Mgr Paul Grégoire, qui était, au contraire des Brésiliens, un défenseur de la théologie de la libération, plus près du peuple avec le «Mouvement et paix» qu'il a créé.

«Je l'ai rencontré, dit la poète. Les Brésiliens étaient logés par la Congrégation de Notre-Dame. À ma suggestion, il les a délogés. Il a aussi demandé aux groupes religieux québécois de se retirer des manifestations. Ce qui s'est fait aussi.»

Ensuite, Denise Boucher a eu gain de cause en Cour d'appel contre la censure de la pièce.

«La juge a posé une question à la procureure de la Couronne: "Qui représentez-vous?" Celle-ci a répondu: "Jésus et la Vierge Marie." La juge: "Est-ce que vous avez un mandat écrit?" L'avocate a dit non et la juge a rejeté la cause. Ils sont allés en Cour suprême, mais on a gagné.»

Les fées ont soif est ensuite partie en tournée au Québec.