Saison 2018-2019 chez Duceppe: humilité et humanité

Six pièces commentées

Oslo

De J.T. Rogers, traduction de David Laurin, mise en scène d'Édith Patenaude, du 5 septembre au 13 octobre 2018

«Édith [Patenaude] aime aller en profondeur dans ses sujets et celui-ci est épineux. On voulait absolument l'avoir pour notre première saison avec cette pièce montrant des personnages qui veulent vraiment régler le conflit israélo-palestinien», souligne David Laurin. «C'est un thriller politique, ajoute son collègue. Les négociations qu'on voit dans la pièce ont mené à la fameuse poignée de main entre Arafat et Rabin en 1993. Ce qui nous a touchés, c'est qu'on parle des humains derrière cette histoire.»

Des souris et des hommes

De John Steinbeck, traduction et adaptation de Jean-Philippe Lehoux, mise en scène de Vincent-Guillaume Otis, du 24 octobre au 1er décembre 2018

«Cette pièce plaît aux publics de tous les âges. Il y a des abonnés qui l'ont vue ici en 1987 et qui vont en voir une nouvelle lecture. C'est tellement une bonne histoire. C'est plus direct au niveau de la langue. Vincent-Guillaume Otis dirigera Benoît McGinnis qui jouera George face à Guillaume Cyr en Lenny. C'est un duo savoureux», dit Jean-Simon Traversy.

Consentement

De Nina Raine, traduction de Fanny Britt, mise en scène de Frédéric Blanchette, du 12 décembre 2018 au 2 février 2019

Surprise à Noël! Duceppe présentera un drame, plutôt qu'une comédie, qui tourne autour de la notion de consentement sexuel. «L'humour est quand même très présent, note Jean-Simon Traversy. Comme on avait monté Tribu de Nina Raine, et qu'on avait lu son nouveau texte, on s'est dit que c'était une pièce nécessaire.» «Ce sont des avocats qui se croient au-dessus des causes qu'ils défendent, poursuit David Laurin. Mais la problématique du consentement s'immisce dans leur propre vie. Là, c'est moins drôle. C'est de l'humour noir sur un sujet d'actualité.»

Le terrier

De David Lindsay-Abaire, traduction d'Yves Morin, mise en scène de Jean-Simon Traversy, du 13 février au 23 mars 2019

Le défi ici sera de faire passer la mise en scène de ce drame, à propos de la perte d'un enfant, d'une petite à une grande salle. «À Fred-Barry, on avait 1000 $ pour le décor, rappelle Jean-Simon Traversy. C'est l'histoire de deux parents qui essaient de se reconstruire. La scène chez Duceppe permet plein de possibilités. Sandrine Bisson y est excellente. C'est une pièce finement écrite.» «À la lecture de ce texte à 24 ans, j'avais été ébranlé, même si je n'avais pas d'enfant», ajoute son codirecteur.

La face cachée de la Lune

Texte et mise en scène de Robert Lepage, du 3 avril au 11 mai 2019

Yves Jacques revient au théâtre québécois dans un rôle qu'on peut qualifier de fétiche. «Le spectacle qu'il a le plus joué dans les 15 dernières années partout dans le monde, c'est La face cachée de la Lune, explique David Laurin. Quand on était à l'École, tout le monde parlait de cette pièce qui a changé notre conception du théâtre. Il fallait ramener ce show-là ici. La compagnie de Robert Lepage était surprise de notre proposition. Ça va faire 15 ans que la pièce n'a pas été jouée à Montréal.»

J'aime Hydro

De Christine Beaulieu, dramaturgie d'Annabel Soutar, mise en scène de Philippe Cyr, du 16 au 20 avril 2019

«On avait le goût d'habiter la Place des Arts, donc ce sera à Maisonneuve, note Jean-Simon Traversy. Quand on est arrivés en poste, on s'est dit qu'il fallait la monter. On s'identifiait à Jean Duceppe dans le passé comme on s'identifie aujourd'hui à J'aime Hydro.» «On est allés le revoir à Longueuil en tournée pour valider avec un autre public, confie David Laurin. Les gens en parlaient à l'entracte avec enthousiasme et personne n'a quitté la salle en deuxième partie.»