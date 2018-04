Yves Jacques de retour sur les planches au Québec

Yves Jacques, qui mène une carrière sur deux continents depuis 25 ans, reviendra en force au théâtre à Montréal la saison prochaine. À la rentrée d'automne, le comédien jouera dans Je suis mixte, une pièce écrite et mise en scène par Mathieu Quesnel, à La Petite Licorne, a appris La Presse.

On sait déjà que l'acteur virtuose sera dans La face cachée de la Lune de Robert Lepage, au printemps 2019, au Théâtre Jean-Duceppe.

Sans jamais avoir rompu avec le Québec, le comédien s'y faisait rare sur les planches. Hormis les spectacles de Lepage, son dernier rôle remonte à 2001, dans Une journée particulière chez Duceppe aux côtés d'Élise Guilbault, et il faut remonter au début des années 90 pour le retrouver dans une création (Des restes humains non identifiés et la véritable histoire de l'amour, au Quat'Sous).

«Mathieu me sort de ma zone de confort tout en m'offrant des rôles qui sont faits pour moi. En atelier avec lui, je sens exactement la même énergie que celle que je ressentais en travaillant sous la direction d'André Brassard. Mathieu est un gars effervescent. Il déborde d'imagination et mène plusieurs projets de front», confie l'acteur.

Partir, revenir

Le titre Je suis mixte fait référence à la sexualité du personnage qui se retrouve dans un sauna mixte à Berlin. La pièce raconte l'histoire de deux hommes confrontés à la dualité de leur choix de vie. Ou comment un père de famille responsable et bien dans son foyer peut également avoir un esprit bohème, et une envie de fuite et de liberté. (La Licorne annoncera à la fin d'avril le nom des autres interprètes.)

«Il y a de l'humour, mais aussi un message très humain dans cette pièce. Il existe des gens qui peuvent avoir envie d'aller ailleurs voir s'ils existent autrement. Un peu comme je l'ai fait quand je suis parti à Paris en 1994.»

Mathieu Quesnel a rencontré Yves Jacques sur le plateau du film De père en flic 2, en juillet 2016. Les deux acteurs ont découvert qu'ils partageaient le même sens de l'humour.