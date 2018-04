Échos de scène: Éric-Emmanuel Schmitt de retour au TNM

Danse: Hommage à Raimund Hoghe

L'Usine C rend hommage au créateur allemand Raimund Hoghe en présentant deux de ses pièces à partir de ce soir. Ex-journaliste à l'hebdomadaire Die Zeit et dramaturge de Pina Bausch pendant une décennie, le danseur et chorégraphe au physique atypique est un des précurseurs du concept de diversité corporelle. Avec Pas de deux, le petit homme bossu se joue des traditions de la danse classique sur une musique de Bach et de Purcell et explore les différences et similitudes entre deux êtres aux côtés de Takashi Ueno, jeune danseur formé au butō. Puis avec La valse, il aborde la réalité des réfugiés et de la crise des migrants, porté par la musique de Ravel. Soyez prévenus: les deux pièces durent respectivement deux et trois heures. - Stéphanie Vallet

Pas de deux, les 10 et 11 avril à 20 h; La valse, les 13 et 14 avril à 19 h.

Subventions: Soutien interculturel

Depuis 10 ans, la Fondation Cole encourage le dialogue théâtral entre les communautés culturelles de Montréal. Cette année, l'organisme a versé des subventions totalisant 419 140 $ qui récompensent le travail d'artistes professionnels favorisant une meilleure compréhension entre communautés. Barry Cole croit que la mission de sa fondation est «plus urgente que jamais». Parmi les troupes subventionnées cette année, on retrouve le Black Theatre Workshop, le Théâtre à corps perdus (Geneviève L. Blais), les compagnies Joe Jack et John (Catherine Bourgeois) et Hôtel-Motel (Philippe Ducros) ainsi que les Productions Onishka (Émilie Monnet).

Prix: Maxime Carbonneau récompensé

Le jeune metteur en scène Maxime Carbonneau reçoit cette année le prix John-Hirsch. Dotés d'une bourse de 6000 $, ces prix biennaux sont remis à un artiste anglophone et un artiste francophone par le Conseil des arts du Canada pour récompenser un travail qui «préfigure des accomplissements majeurs sur le plan de l'excellence et de la vision artistique». Maxime Carbonneau a mis en scène la pièce Siri, qui a été présentée au Québec ainsi qu'au Brésil et en Angleterre. Il aussi dirigé le spectacle collectif Le ishow, qui a tourné au Canada et en France.

Déménagement: Omnibus quitte Espace Libre

Fondée en 1970, la compagnie de théâtre Omnibus quittera Espace Libre le 30 juin. Cofondatrice et résidente de la salle de la rue Fullum depuis 1979, Omnibus (Jean Asselin, Réal Bossé et Sylvie Moreau) en a fait l'annonce dans un communiqué soulignant que la troupe et l'école de mime «redeviennent nomades, en quelque sorte libres à nouveau, et plus que jamais utopiques». Nommée aux Prix de l'AQCT cette année, sa pièce Dans la tête de Proust sera en tournée l'automne prochain.