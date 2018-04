Saison 2018-2019 du TNM: du prestige en attendant la parité

Mme Pintal a concocté une programmation dans un esprit «d'ouverture et de réconciliation», autour de textes signés par cinq hommes et mis en scène par quatre hommes et une femme. Pintal dirigera, en outre, un spectacle musical optionnel à l'abonnement (voir la rubrique Échos de scène).

La parole de Michel Marc Bouchard (avec une nouvelle pièce, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé), Marcel Dubé (Bilan), Shakespeare (Coriolan), Racine (Britannicus) et Voltaire (Candide ou l'optimiste) sera donc respectivement portée par Serge Denoncourt, Benoît Vermeulen, Robert Lepage, Florent Siaud et Alice Ronfard... la seule femme en haut de l'affiche de la compagnie de la rue Sainte-Catherine.

«Les choses vont être plus visibles dans un an, promet la directrice. Nous préparons des projets pour 2019-2020, entre autres avec Angela Konrad, Sarah Berthiaume et Anaïs Barbeau-Lavalette. La bourse Jean-Louis-Roux sera remise en septembre à deux auteures. Tout va prendre sa place au fur et à mesure.»

«Je ne veux pas forcer les choses. La parité absolue, ça devient un peu lourd à porter pour la direction d'une compagnie comme le TNM.»

La Presse a rencontré Mme Pintal au lendemain des propos de la comédienne et réalisatrice Sophie Lorain sur la parité à l'émission Tout le monde en parle. «Je n'irais pas aussi loin que Sophie. Mais il y a d'autres considérations que le sexe d'un artiste dans la programmation d'un théâtre de répertoire. Le TNM a une mission. Je veux la préserver et présenter encore des classiques. Les femmes de théâtre n'étaient pas éditées à l'époque. Je sais que ça peut être vu comme une belle excuse.»

«Parité, pas parité, je ne peux pas m'empêcher d'accueillir Florent Siaud avec une relecture de Britannicus, poursuit-elle. C'est un jeune metteur en scène incontournable au Québec. Il devait signer une production au TNM. Pour La femme qui fuit, j'aurais aimé choisir une metteure en scène, mais Anaïs [Barbeau-Lavalette] voulait travailler avec Dominic Champapgne. Sarah Berthiaume signera l'adaptation.»

De plus, le 4 mai prochain, le TNM organise un Atelier ouvert sur la diversité pour favoriser les rencontres entre des metteurs en scène chevronnés et des artistes, hommes et femmes, de tous les horizons culturels. «En 2020, je vais monter un gros spectacle qui sera le reflet du Montréal cosmopolite», précise Lorraine Pintal qui dit vouloir «creuser le sillon et développer de vraies relations avec les artistes de la diversité».

Des têtes d'affiche de la saison

Emmanuel Schwartz

L'acteur de fond fait partie de la distribution qui ouvre la saison 2018-2019 du TNM, dès le 11 septembre. Il jouera Voltaire dans Candide ou l'optimiste, une création pour la scène de Pierre-Yves Lemieux, inspirée de l'oeuvre de l'auteur du Traité sur la tolérance. Il sera dirigé par une complice de longue date: Alice Ronfard.

Christine Beaulieu et Sylvie Léonard

Les deux comédiennes seront sur la scène du TNM dans Bilan de Marcel Dubé. L'auteur, mort en 2016, a écrit cette pièce l'année de la création des Belles-soeurs. Or, son univers est aux antipodes de celui de Tremblay, autant dans la langue et le milieu que dans la dramaturgie. Bilan fait le procès de la nouvelle bourgeoisie de la Révolution tranquille, imbue d'elle-même, qui a rejeté le projet collectif d'affranchissement pour assouvir ses ambitions personnelles.

Anne-Marie Cadieux

La comédienne retrouvera son ami Robert Lepage dans Coriolan de Shakespeare, dans une traduction et une adaptation de Michel Garneau. Elle fait partie d'une distribution de 17 acteurs!

Michel Marc Bouchard et Julie Le Breton

Le dramaturge a écrit un rôle sur mesure pour Julie Le Breton dans La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, un suspense où elle jouera une thanatologue qui va s'occuper du corps de sa mère défunte. L'auteur de Tom à la ferme y évoque le monde des rêves. Serge Denoncourt assure la mise en scène et dirige aussi Éric Bruneau, Kim Despatis, Patrick Hivon, Magalie Lépine-Blondeau et Mathieu Richard.

Florent Siaud

Pour sa première mise en scène au TNM, Florent Siaud proposera une relecture de Britannicus de Jean Racine. Lorraine Pintal estime important de revoir les classiques en accueillant «des talents émergents qui donnent un autre souffle aux textes du passé».