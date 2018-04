Échos de scène: «Happening préélectoral» au Jamais Lu

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

«Happening préélectoral» au Jamais Lu

Le 17e Festival du Jamais Lu se déroulera sous le thème «Manifester le fragile» du 4 au 12 mai, a appris La Presse. Sous la codirection artistique de Marcelle Dubois et de Solène Paré, il présentera en ouverture une prise de parole mettant en vedette la chorégraphe Mélanie Demers, le metteur en scène Denis Bernard, la chanteuse Chloé Sainte-Marie, la scénographe Julie Vallée-Léger, ainsi que les écrivains Pierre Lefebvre et Lise Vaillancourt.

«C'est un happening préélectoral. On est dans une année où des paroles citoyennes tentent de s'élever pour faire valoir la part fragile de nos humanités. On est dans un contexte où on a l'impression que le fragile passe à la trappe du politique et de l'économie», souligne Marcelle Dubois, jointe au téléphone.

En plus des six preneurs de parole, il y aura sur scène un choeur de sept artistes de toutes disciplines. Et, dans la salle, souhaitent les organisateurs, des représentants des partis politiques québécois.

L'ensemble de la programmation du Jamais Lu sera dévoilé aujourd'hui.

«On adresse notre parole aux politiciens, mais c'est un prétexte pour faire une grande fête où l'on parle d'autre chose que de politique. Même si c'est un geste politique de parler du "ressenti" à une époque de guerre de chiffres.»