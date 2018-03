Publicité: les producteurs de J'aime Hydro menacent de poursuivre le PLQ

Les producteurs de la pièce J'aime Hydro songent à poursuivre le Parti libéral du Québec pour une publicité diffusée sur Facebook qui utilise un extrait d'une entrevue de Christine Beaulieu et l'image de sa pièce.

«Les productions Porte Parole, Champ gauche et Christine Beaulieu, producteurs et auteure de la pièce J'aime Hydro, n'ont jamais, en aucune circonstance, autorisé l'utilisation d'un extrait audio de Christine Beaulieu et de l'image de J'aime Hydro dans une publicité du Parti libéral du Québec. Porte parole ne se prononce jamais en faveur d'un parti politique», indique un communiqué des producteurs.

Ils demandent donc au PLQ d'arrêter de diffuser cette publicité qui accuse le chef de la CAQ, François Legault, d'avoir improvisé dans le cas de sa promesse faite en 2016 de lancer un nouveau grand projet hydroélectrique à la Baie James.