Gilbert Sicotte congédié du Conservatoire

Rappelons que Radio-Canada avait révélé des allégations d'abus de pouvoir et de harcèlement psychologique à l'encontre du comédien et professeur d'art dramatique depuis 25 ans.

«Nos pensées vont aux personnes qui ont manifesté avoir vécu des moments difficiles. Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a le souci d'offrir un climat d'apprentissage et de travail sain. Nous avons de nombreux mécanismes internes en place pour que les élèves et les employés puissent faire entendre leur voix; il est primordial pour nous d'être à leur écoute», a mentionné Marc Lalonde, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec dans le communiqué de presse.

Pour l'instant, le Conservatoire n'a pas l'intention de commenter plus en détail.