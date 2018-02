Échos de scène: programme double écossais pour Dany Michaud

Danse: Margie Gillis: 45 ans de créationMargie Gillis n'est pas de retour puisqu'elle n'a jamais quitté la scène. Sa nouvelle chorégraphie met de l'avant toute son énergie, sa sensibilité, son humanisme et, cette fois, son désir de transmettre. Deux complices marcheront dans ses pas de danseuse et de chorégraphe libre, soit Troy Ogilvie et Paola Styron. Viriditas est la preuve, pour son auteure, que le contact entre humains et la pratique de l'art peuvent régler bien des conflits.

Viriditas est présenté, à guichets fermés, du 14 au 17 février à l'Agora de la danse.

À Québec: Closer - Tout contre toiLa pièce Closer du Britannique Patrick Marber a été adaptée en 2004 par Mike Nichols dans un film mettant notamment en vedette Jude Law, Julia Roberts, Clive Owen et Natalie Portman. Oeuvre traitant du désoeuvrement des couples modernes, traduite par Fanny Britt et mise en scène par Marie-Josée Bastien, elle est présentée à Québec jusqu'au 22 février. Produite par le Théâtre Périscope exceptionnellement au Centre des congrès de Québec.

Publication: M.I.L.F. sur papierPrésentée aux Zones théâtrales à Ottawa en septembre 2017, la pièce M.I.L.F. de Marjolaine Beauchamp sera publiée par les Éditions Somme toute. La pièce raconte l'histoire de «trois femmes, trois mères, trois sexualités par trois voix qui se croisent». Marjolaine Beauchamp a publié deux excellents recueils de poésie, Au plexus et Fourrer le feu, aux éditions de l'Écrou. La pièce sera en librairie le 27 février prochain.