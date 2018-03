Le déclin de l'empire américain en tournée

Créée en mars dernier au Théâtre Espace GO, dans une mise en scène de Patrice Dubois, la pièce a connu un beau succès. Elle sera reprise au même endroit en octobre 2018.

La tournée reprendra six des comédiens de la distribution originale (Sandrine Bisson, Marilyn Castonguay, Patrice Dubois, Simon Lacroix, Bruno Marcil et Marie-Hélène Thibault), ainsi que trois nouveaux interprètes: Rose-Maïté Erkoreka, Jean-Philippe Perras et Jean-Sébastien Lavoie.

Le film de Denys Arcand, sorti en 1986, est une oeuvre emblématique de la génération des boomers et l'un des plus grands succès du cinéma québécois.

Partout au Québec, du 16 janvier au 3 mars