Échos de scène: Le Jamais Lu et Bye-bye, 2017

Revues de fin d'année: Bye-bye, 2017...

Le compte à rebours de fin d'année est commencé et il amène avec lui le retour des revues et spectacles humoristiques de fin d'année. Hier soir, Denise Filiatrault a tenu la première médiatique de sa traditionnelle Revue et corrigée, avec René Simard à la mise en scène et Nicolas Lemay à la script-édition. La revue est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 6 janvier 2018.

Demain, ce sera au tour de Cabaret politique et bouffonneries, salut 2017! de prendre l'affiche du Café Campus. Le spectacle à l'humour «corrosif» est signé Philippe Lemieux, avec Pénélope Jolicoeur à la script-édition et Marie-France Fournier à la mise en scène.

Les 6, 7, 27 et 28 décembre au Café Campus.

Coup de coeur: Jean-François Casabonne dans Mazal Tov

Il était le merveilleux Harpagon dans L'avare au printemps dans l'immense salle du Théâtre Denise-Pelletier. Revoici Jean-François Casabonne sur les planches, cette fois-ci dans la salle intime du Prospero. Le comédien caméléon y incarne un père juif noble et inquiet, véritable point central narratif et scénique de la pièce de Marc-André Thibault, Mazal Tov. La production n'échappe pas aux clichés et le burlesque y côtoie malhabilement le tragique. Heureusement, maître Casabonne est là, solide comme le mont Sinaï. - Mario Cloutier

À l'affiche jusqu'au 9 décembre.

Échos de Paris: Critiques élogieuses pour Wajdi Mouawad

«Une nouvelle fois, Wajdi Mouawad enflamme les planches : avec Tous des oiseaux, l'auteur et metteur en scène libano-québécois retrouve, avec cette pièce incandescente, la force des grands récits théâtraux qui l'ont rendu célèbre - Littoral, Incendies et Forêt. Et le public en redemande, en réservant un accueil triomphal au spectacle», écrit Le Monde à propos de la nouvelle pièce du créateur, présentée à La Colline, à Paris, jusqu'au 17 décembre.

Même son de cloche dans Télérama: «En deux mi-temps qui nous laissent KO mais réjouis, Wajdi Mouawad réussit sa première création au Théâtre national de la Colline, dont il a pris la tête en avril 2016. Il y retrouve la verve de ses premières sagas inventées à Montréal à la fin des années 1990.»

Création: L'hiver... remixé

La Petite Licorne présente Straight Jacket Winter, un texte et une mise en scène d'Esther Duquette et de Gilles Poulin-Denis, réunissant sur scène Frédéric Lemay, Julie Trépanier, ainsi que les deux auteurs. Créée en 2016 au Carrefour international de théâtre à Québec, la production est présentée pour la première fois à Montréal. Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis ont créé une autofiction librement inspirée du roman L'hiver de force de Réjean Ducharme. Les artistes de la scène explorent «la difficulté de s'adapter à un nouvel environnement, à une autre langue et à une autre culture et d'établir des rapports humains authentiques».

Du 11 au 16 décembre, à La Licorne.