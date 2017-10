Échos de scène: Daina Ashbee et Hofesh Shechter

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Daina Ashbee: Laisser l'espace au corps

Entre Ottawa et Helsinki, la chorégraphe Daina Ashbee présente une nouvelle pièce à Montréal, Serpentine, qu'elle décrit comme un cycle de 30 minutes qui se répète trois fois, mais qui pourrait aussi bien durer trois heures... Endurance et intensité. Les deux mots collent toujours à la pratique de la jeune artiste, entre danse et performance.

«L'idée est de donner de l'espace au corps de l'interprète [Areli Moran] pour s'exprimer, dit-elle. Je voulais essayer quelque chose de différent, notamment avec de la musique plutôt dramatique [Jean-François Blouin] jouée à l'orgue. Je travaille davantage avec le silence généralement puisqu'il permet une certaine méditation.»

Cette nouvelle approche ne l'éloigne pas de ses principales préoccupations qui tournent autour de la «transformation cathartique» du corps. «La violence dans le mouvement est plus ténue, mais la tension de mes autres créations est toujours présente dans Serpentine.»

Serpentine est présentée avec la pièce Vice versa de la compagnie belge Mossoux-Bonté à l'Usine C, ce soir et demain à 20 h.

La «valse sauvage» d'Hofesh ShechterDanse Danse présente pour la quatrième fois à Montréal le réputé chorégraphe et compositeur Hofesh Shechter qui est installé à Londres. Après Sun en 2015, voici Grand finale, spectacle qui présente dix danseurs et six musiciens sur scène. Le Guardian a décrit cette oeuvre comme une «valse sauvage pour la fin des temps».

Au Théâtre Maisonneuve, du 1er au 4 novembre.

Le chiffre de la semaine: 21 000C'est le nombre de billets vendus par le Rideau Vert pour sa production de La mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, mettant en vedette Marc Messier. Outre une tournée au Québec au cours de l'hiver, la pièce sera reprise à la salle Pierre-Mercure à Montréal, du 6 au 11 février. - Luc Boulanger

Conservatoire de Québec: De l'école aux planchesLa Licorne et la Manufacture cherchent à établir des liens entre les écoles de théâtre et les théâtres. Dans cet esprit, des élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec ont préparé une soirée théâtrale sans supervision de leurs enseignants. Le thème de cette soirée entièrement libre, mais non improvisée: «Je t'aperçois, tu approches...»

À La Licorne, le 3 novembre à 20 h.

À Québec: Grosse semaine pour les amateurs de théâtreGrosse semaine théâtrale à Québec. Ce soir au Trident, c'est la première de la nouvelle pièce d'Isabelle Hubert, Le cas Joé Ferguson, avec Sylvie Drapeau. Du côté du Périscope, on présente Des arbres avec Sophie Cadieux et Maxime Denommée. À noter que la pièce est présentée au Conservatoire de Québec, puisque le Périscope est en rénovation. - Luc Boulanger

Aussi à l'afficheFroid, de Lars Norén. Mise en scène d'Olivier Lépine. Au Théâtre Prospero (salle intime), jusqu'au 4 novembre.

The Hockey Sweater: A Musical, d'après la nouvelle Le chandail de hockey de Roch Carrier. Mise en scène de Dionan Feore. Au Centre Segal, jusqu'au 15 novembre.

Nina, c'est autre chose, de Michel Vinaver. Mise en scène de Florent Siaud. Au Théâtre La Chapelle, du 1er au 5 novembre.

Eros Journal, de David Pressault au Prospero (danse) jusqu'au 4 novembre.

Le Wild West Show de Gabriel Dumont, d'un collectif. Mise en scène de Mani Soleymanlou. Au Théâtre d'aujourd'hui, jusqu'au 18 novembre.

Buffles, de Pau Miró, traduction Clarice Plasteig Dit Cassou. Mise en scène de Luce Pelletier. Au 1600, rue de Lorimier, du 1er au 25 novembre.

Plastic Heroes, d'Ariel Doron. Mise en scène de Rotem Elroy et David Lockard. Aux Écuries, du 2 au 4 novembre.