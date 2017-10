La fureur de ce que je pense revit au Japon

«Pour moi, il s'agit d'une porte d'entrée pour mon travail au Japon, qui est un territoire, vous l'aurez deviné, assez difficile à pénétrer...»

Dans La fureur de ce que je pense, six actrices et une danseuse livrent tout à tour leurs monologues, comme une folle complainte d'amour et de douleur. Le texte est tiré des romans Putain et Folle, ainsi que de L'enfant dans le miroir et Burqa de chair.

Marie Brassard a créé La fureur de ce que je pense à l'Espace GO, en 2013, d'après une idée de Sophie Cadieux, qui faisait aussi partie de la distribution. La pièce a été reprise au festival TransAmériques et au Carrefour de théâtre de Québec.

Un automne Nelly Arcan

Dans la foulée de la production japonaise, les organisateurs vont créer un événement autour de Nelly Arcan, avec entre autres une réédition de son roman Putain en japonais et la projection du film Nelly d'Anne Émond. L'ambassade du Canada à Tokyo doit tenir dans quelques jours une conférence de presse pour fournir plus de détails sur cet automne Nelly Arcan au Japon.