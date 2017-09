Evelyne de la Chenelière en lice pour le prix Siminovitch

La dramaturge montréalaise Evelyne de la Chenelière fait partie des finalistes du prix Siminovitch 2017. Le prix rend hommage depuis 17 ans à «l'excellence et à l'innovation en théâtre canadien».

Née en 1975 à Montréal, Evelyne de la Chenelière est écrivaine et comédienne. On lui doit de nombreuses pièces, dont Des fraises en janvier, Bashir Lazhar (adapté au cinéma dans le film Monsieur Lazhar), Désordre public (qui lui a valu un prix du Gouverneur général) et Lumières, lumières, lumières.

Les autres finalistes sont la librettiste torontoise Hannah Moscovitch, l'animatrice Donna-Michelle St. Bernard, elle aussi de Toronto, ainsi que l'écrivain de Vancouver Marcus Youssef.

Le gagnant du prix obtiendra une bourse de 75 000 $ et choisira à son tour un protégé qui recevra 25 000 $.

Le prix Siminovitch est remis sur un cycle de trois ans, honorant en alternance un metteur en scène, un dramaturge et un scénographe.

L'an dernier, le prix est allé à la metteuse en scène Nadia Ross, qui a choisi comme protégées Sarah Conn et Shaista Latif. Parmi les anciens gagnants dans la catégorie dramaturgie, on note Olivier Choinière, Carole Fréchette et Daniel MacIvor.

Le gagnant sera dévoilé le 6 novembre à Ottawa.