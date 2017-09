Échos de scène: le milieu théâtral célèbre Lorraine Pintal

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Le chiffre de la semaine: 25

Hier soir, lors de la remise des prix Gascon-Roux, le milieu théâtral a célébré les 25 ans de Lorraine Pintal à la barre du Théâtre du Nouveau Monde. Tour à tour, les Robert Lepage, Marie Tifo, Sophie Prégent, René Richard Cyr et Dominic Champagne ont souligné les faits marquants de son quart de siècle - le plus long mandat à la direction de la compagnie fondée en 1951. Parmi les spectacles mémorables produits durant l'ère Pintal, de notre bon souvenir, mentionnons L'Odyssée, Le temps et la chambre, La Locandiera, Marie Stuart, Christine, la reine-garçon... La directrice a aussi mené le projet des rénovations du lieu, en 1997. - Luc Boulanger

Hors murs: Passage éclair d'Olivier Py

De la grande visite cette semaine! Invité par l'Usine C, l'homme de théâtre français et directeur du Festival d'Avignon Olivier Py présente son spectacle Les premiers adieux de Miss Knife au Lion d'Or. L'acteur met en scène son alter ego féminin, une sulfureuse chanteuse de cabaret qui raconte les péripéties de sa vie d'artiste en chansons. Pour cette brève escale montréalaise, Olivier Py sera accompagné sur scène par la reine du Village, Mado Lamotte, ainsi que par un groupe de musiciens. - Luc Boulanger

Au cabaret du Lion d'Or, du 13 au 15 septembre.

Prix Duceppe: Harold et Maude honorée

C'est la pièce Harold et Maude - la dernière de la saison 2016-2017 de Duceppe - qui a remporté l'adhésion des abonnés de la compagnie. Huit des 10 premiers prix Duceppe ont été décernés à la pièce - sacrée meilleur spectacle de l'année - ou à ses artisans, dont le metteur en scène Hugo Bélanger et les interprètes principaux Béatrice Picard et Sébastien René. Ce dernier a également reçu le prix de la relève chez les 35 ans et moins. Deux prix sont allés à la pièce Nos femmes. - Mario Cloutier

À Québec

Le Trident

La saison du Trident, à Québec, commence avec Five Kings, l'histoire de notre chute, le texte-fleuve d'Olivier Kemeid inspiré de Shakespeare. Forte d'un succès critique à Montréal, la pièce offre une distribution composée d'acteurs de Montréal et de Québec, dont Patrice Dubois et Jonathan Gagnon, dans une mise en scène de Frédéric Dubois. En saison, le Trident présentera aussi Le cas Joé Ferguson, Quand la pluie s'arrêtera (présentée en ce moment chez Duceppe), Incendies et Amadeus. - Mario Cloutier

Un nouveau souffle pour la danse à Québec

À l'instar du milieu montréalais de la danse avec son édifice Wilder, celui de la Vieille Capitale a depuis la semaine dernière un nouveau quartier général: la Maison pour la danse. C'est dans cet édifice flambant neuf, sis dans le quartier Saint-Roch, que La Rotonde et le Grand Théâtre de Québec ont dévoilé, ensemble, leurs programmations jeudi dernier. La Rotonde présentera ainsi 17 spectacles en 2017-2018, dont Tendre d'Estelle Clareton, À la douleur que j'ai de Virginie Brunelle, Mille batailles de Louise Lecavalier, Le cri des méduses du chorégraphe de Québec Alan Lake. Ces deux dernières productions sont une coprésentation avec le Grand Théâtre de Québec, qui accueillera pour sa part Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens de Montréal en décembre, ainsi que le classique Sutra de Sidi Larbi Cherkaoui en mai prochain. - Frédéric Murphy