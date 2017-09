Rentrée théâtrale: six temps forts

Le Wild West Show de Gabriel Dumont

Au Théâtre d'Aujourd'hui du 31 octobre au 18 novembre, puis en tournée

Cette pièce est signée par un collectif d'auteurs franco-canadiens (dont Jean-Marc Dalpé, Alexis Martin et Yvette Nolam). Elle revisite une page sombre de l'histoire du pays, pour mieux raconter la lutte pour la reconnaissance des droits des Métis au Canada. L'équipe de production, dont le Théâtre français du CNA et le NTE, résume ainsi l'argument: «En 1885 au Manitoba, au lendemain de la pendaison de Louis Riel, Gabriel Dumont, fier capitaine de la résistance des Métis, prend la fuite et se réfugie aux États-Unis. Il y est recruté par Buffalo Bill, dont les gigantesques spectacles en plein air sont célèbres à travers le continent.» Gabriel Dumont deviendra un héros qui fera une oeuvre de sa vie, ce qui a inspiré les créateurs. La mise en scène a été confiée à Mani Soleymanlou.

Le tragique destin de Josée Yvon

À la salle Fred-Barry du 10 au 28 octobre

La femme la plus dangereuse du Québec, c'est le titre d'un spectacle sur la poète montréalaise de l'underground des années 80, Josée Yvon. Conçu par deux amoureux des mots, Sophie Cadieux et Dany Boudreault, et sous la direction de Maxime Carbonneau, la pièce met en vedette Chantal Baril, Philippe Cousineau et Ève Pressault. L'équipe de création dépeint ainsi l'auteure de Filles-commandos bandées: «Poète maudite de la fin du XXe siècle au Québec, Josée Yvon, surnommée la fée mal tournée, trace la route littéraire de toutes les révoltes nées de trop d'assimilation, de conventions et d'injustices.» La pièce abordera à la fois la vie et l'oeuvre de cette égérie de la marginalité, morte du sida en 1994, à 44 ans.

L'Iliade revue par Marc Beaupré

Au Théâtre Denise-Pelletier, du 8 novembre au 6 décembre

Une libre adaptation du classique grec dans une mise en scène du talentueux Marc Beaupré, qui dit ici privilégier «le verbe au glaive». Il n'y a ni arme ni sang dans ce récit d'une guerre pourtant archi violente. «Résolument moderne, cette Iliade de Beaupré est aussi celle de 10 comédiens, habités de la conception musicale de Stéfan Boucher, qui scandent, rythment et offrent ces mots pour illuminer leurs actions et leurs gestes», indique le programme. Parmi eux: Stéfan Boucher, Justin Laramée, Catherine Larochelle, Louis-Olivier Mauffette, Jean-François Nadeau (Hector), Emmanuel Schwartz (Achille) et Guillaume Tremblay.