Échos de scène: Indiscrétions publiques et Quartiers Danses en fête

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Plein air: Dernières Indiscrétions publiques de l'été

S'il reste un peu de soleil, il reste des Indiscrétions publiques. Le Théâtre du Ricochet, fondé par Frédéric Jeanrie et Sabrina Johnson, offre ses dernières représentations gratuites de l'été au square Cabot, tout près du métro Atwater. En plein air et en une heure, sept courtes pièces et quatorze comédiens traitent de sujets comme le couple, l'urbanisme, le droit de vote, les rituels du deuil et la situation des autochtones. - Mario Cloutier

Le 9 septembre à 15 h 30 et le 16 septembre à 16 h, au square Cabot.Anniversaire: Quartiers Danses fête ses 15 ans

Le festival Quartiers Danses fêtera son 15e anniversaire du 7 au 17 septembre en présentant 24 créations chorégraphiques à la Cinquième Salle de la Place des Arts, ainsi qu'une trentaine de représentations extérieures gratuites dans toute la ville. La programmation rendra hommage aux créateurs qui ont marqué le festival. Le coup d'envoi sera donné par deux nouvelles pièces: The Man Who Traveled Nowhere In Time (de Kyra Jean Green) et El Vientre del Animal (d'Andrea Peña). Tentacle Tribe offrira en primeur sa toute nouvelle oeuvre, Threesixnine, lors d'une soirée-bénéfice au profit des artistes de la relève québécoise en danse contemporaine. Dans le cadre de la soirée Regards croisés: Montréal/Barcelone, le danseur, comédien et metteur en scène Marc Béland réinterprétera le solo originel de Sònia Gómez Vicente, Bailarinas. Le festival s'achèvera avec 9, spectacle pour toute la famille signé Cas Public. - Stéphanie Vallet

Cru: Doggy dans Gravel

Dans ce portrait sans compromis de la génération Y, Olivier Arteau fait parler, chanter et danser cinq scouts qui deviennent adultes en moins de temps qu'il n'en faut pour écrire «luc» à l'envers. Cette pièce, qui a fait parler d'elle l'an dernier à Québec, après sa création au Fringe de Montréal en 2015, n'est pas pour les oreilles chastes. Tout y est excès et ironie, porno, techno et yolo. La bande-annonce est claire à ce sujet. - Mario Cloutier

À la salle Fred-Barry jusqu'au 16 septembre.

Danse: Cadavre exquis dansé

Initiative de la compagnie Danse K par K et de la chorégraphe Karine Ledoyen, l'événement performatif et dansé Osez, s'amène afin de souligner l'ouverture de la Maison pour la danse de Québec. Rassemblant 7 chorégraphes, 25 danseurs et le concepteur sonore Pascal Asselin (Millimetrik), l'événement in situ est évolutif: chaque jour, les danseurs seront dirigés par un chorégraphe différent et présenteront le fruit de leur travail en soirée. Une oeuvre collective inspirée du jeu du cadavre exquis qu'il sera intéressant de voir se construire au fil des jours. Du 5 au 8 septembre à 17 h 30 et le 9 septembre à 19 h 30, au studio A de la Maison pour la danse de Québec. - Iris Gagnon-Paradis

Aussi à l'affiche

> Coco, de Nathalie Doummar, mise en scène de Mathieu Quesnel. À la Petite Licorne, jusqu'au 19 septembre.

> À te regarder, ils s'habitueront, d'Olivier Kemeid et Mani Soleymanlou, mise en scène de Nini Bélanger, Bachir Bensadek, Mélanie Demers, Dave Jenniss, Chloé Robichaud et Jean-Simon Traversy. Au Quat'Sous, du 5 au 30 septembre.

> Quand la pluie s'arrêtera, d'Andrew Bovell, traduction et mise en scène de Frédéric Blanchette. Chez Duceppe, du 6 septembre au 14 octobre.

> Hamlet-Machine, de Heiner Müller, mise en scène de Jocelyn Pelletier. Spectacle d'ouverture gratuit de la saison du Théâtre de La Chapelle, le 9 septembre.