Noces d'or à la Place des Arts pour les 50 ans des Belles-soeurs

Luc Boulanger

Pour le 50e anniversaire de la création des Belles-soeurs, une nouvelle production du spectacle musical, d'après le classique de Michel Tremblay, verra le jour à l'été 2018. Revue par Daniel Bélanger (musique) et René Richard Cyr (livret, paroles et mise en scène), cette seconde mouture du théâtre musical Belles-soeurs sera présentée au Théâtre Maisonneuve à Montréal et en tournée au Québec.