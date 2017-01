Échos de scène: Dominique Quesnel incarne Ricky

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Dominique Quesnel: Ricky le tyran

Quatre fois sur scène en 2016-2017, Dominique Quesnel a remporté en 2015-2016 le prix d'interprétation féminine de l'Association des critiques de théâtre pour son personnage de Ricky dans Auditions ou Me, Myself and I. En ce début d'année, elle reprend ce rôle avec plaisir au Quat'sous.

«Ricky, c'est le personnage pivot dans la version d'Angela [Konrad]. C'est l'histoire d'une metteuse en scène très exigeante qui fait passer des auditions pour monter Richard III de Shakespeare», explique la comédienne.

«On joue dans la salle de répétition, on n'accueille que 50 spectateurs par soir. C'est une expérience assez exceptionnelle autant pour les comédiens que pour le public. Et puis c'est Angela, une créatrice extraordinaire», ajoute-t-elle.

Auditions ou Me, Myself and I est présenté au Quat'sous jusqu'au 21 janvier.

Jeune public: Tolstoï pour les jeunes

Prix de la critique dans la catégorie jeune public, Guerre et paix, du Théâtre de Quartier et du Théâtre du Sous-marin jaune, revient aussi sur les planches. Louis-Dominique Lavigne et Antoine Laprise ont accouché d'un spectacle qui ravira autant les parents que les enfants avec cette relecture décomplexée et fort drôle du roman de Tolstoï.

Guerre et paix est présentée à la Maison Théâtre du 10 au 15 janvier.

Paroles de femmes

Décidément, les prix de la critique sont à l'affiche en cette rentrée théâtrale d'hiver. C'est le cas du texte de Table rase de Catherine Chabot, avec la collaboration de Brigitte Poupart et des interprètes Vicky Bertrand, Marie-Anick Blais, Rose-Anne Déry, Sarah Laurendeau et Marie-Noëlle Voisin. Un texte cru, mais vrai.

La pièce Table rase est reprise à Espace Libre du 10 au 21 janvier.

À Québec

J'accuse est une autre reprise d'un excellent texte d'Annick Lefebvre qui est présentée à Québec en ce moment, avant de revenir à Montréal dans un mois. Avec les excellentes Catherine Trudeau, Alice Pascual, Debbie Lynch-White, Léane Labrèche-Dor et Catherine Paquin-Béchard, qui succède à Ève Landry.

J'accuse au Théâtre de la Bordée du 10 janvier au 4 février.

Aussi à l'affiche

8 de Mani Soleymanlou avec la collaboration des interprètes Éric Bruneau, Guillaume Cyr, Kathleen Fortin, Julie Le Breton, Jean-Moïse Martin, Geneviève Schmidt et Emmanuel Schwartz. Mise en scène de Mani Soleymanlou. À la Cinquième Salle de la Place des Arts du 10 au 28 janvier.

Les héros de Gérald Sibleyras. Mise en scène de Monique Duceppe. Chez Duceppe jusqu'au 4 février.

Wildside Theatre Festival. Le Théâtre Centaur présente ce 20e événement annuel avec sept pièces d'un peu partout au Canada. Jusqu'au 15 janvier.