8 de Mani Soleymanlou: la bande des huit

Le vrai du faux

8 est donc l'histoire d'un spectacle au cours duquel huit interprètes vont «se livrer au public sans retenue, sans personnage et sans masque». Les comédiens portent leur vrai nom et expriment leurs points de vue divergents dans le spectacle. Pour mieux briser le quatrième mur.

À l'heure des démocraties divisées, de la polarisation des débats aidés par ces réseaux qu'on dit «sociaux», bien que gérés par des algorithmes qui nous isolent encore plus, le théâtre peut-il unir les citoyens dans la Cité? Éric Bruneau répond que la question du pourquoi faire du théâtre se pose encore plus dans le contexte social actuel.

«À quoi ça sert, faire du théâtre dans le monde d'aujourd'hui? À une époque où tout le monde peut exprimer et publier ses opinions sur la place publique, notre métier doit avoir encore plus de sens, estime Bruneau. Je pense que l'artiste ne doit pas être simplement une voix de plus dans le vacarme incessant du commentaire sur les réseaux sociaux.»

Ensemble, c'est tout

À mi-chemin entre réalité et fiction, création collective et pièce d'auteur, mise en abyme et work in progress, 8 approfondira le processus de création théâtrale à Orange Noyée. Ateliers, discussions, verbatim, canevas de texte, puis coupures, ajouts, répétitions... «Il y a huit plumes [plus, en comptant les concepteurs] qui ont collaboré au texte, dit Mani. Je suis davantage un script-éditeur qu'un auteur.»

«Après nos rencontres, Mani s'en va chez lui avec plein de matériel et tamise le tout pour accoucher d'un texte, explique Julie Le Breton. La matière est collective, mais ça reste l'univers de Mani. À un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui tranche dans la troupe.»

8 est l'histoire d'une bande d'artistes et d'amis où chacun souhaite lier sa petite histoire à la grande Histoire, dans une salle de répétitions de théâtre. «L'artiste sur scène est un spectateur qui se lève qui est capable de parler à ses contemporains», avance Éric Bruneau, en paraphrasant un autre grand acteur, Guy Nadon.

«Un spectacle où la frontière entre la réalité et la fiction est trouble, où une troupe va réécrire le cours des évènements au cours d'une soirée qui changera à jamais les interprètes», conclut Soleymanlou. Sans vouloir trop en dire, question de ne pas vendre de «punchs»...

_____________________________________________________________________________

8, une création de (et avec) Mani Soleymanlou, avec la collaboration des interprètes: Éric Bruneau, Guillaume Cyr, Kathleen Fortin, Julie Le Breton, Jean-Moïse Martin, Geneviève Schmidt, Emmanuel Schwartz, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, du 10 au 28 janvier; puis au Théâtre français du CNA à Ottawa, du 1er au 4 février.