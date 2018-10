Annie Brocoli se retire à contrecoeur

«Mon coeur était encore tout plein et j'avais beaucoup d'idées de projets, mais je ne pouvais pas les faire», dit Annie Brocoli, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle se retirait des productions jeunesse.

Il y a pratiquement deux ans, elle était à Tout le monde en parle avec d'autres artisans pour lever le drapeau rouge sur le déclin de la production d'émissions jeunesse. «C'était mon cri. Et je me suis dit: "Si ce n'est pas entendu, je ne pourrai plus y arriver"», explique celle qui oeuvre dans ce milieu depuis 19 ans.

Un cri qui n'a malheureusement pas trouvé d'écho.

Un problème dans la loi?

Tout comme à cette époque, Annie Brocoli déplore la Loi québécoise sur la protection du consommateur interdisant la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans.

«Il faut changer la loi! Je pense que c'est hyper important. Je ne pense pas qu'il y a du mal à vendre des dictionnaires. Je ne te dis pas de vendre de la réglisse et du sucre. Mais vendre des affaires saines pour les enfants? Hey, on consomme tous... Sommes-nous juste pas en train de nous mettre la tête dans le sable?», dit Annie Brocoli, qui ajoute toutefois ne pas partir dans l'amertume, mais plutôt avec sérénité.

«J'ai eu la chance de faire de belles émissions parce que, dans le temps, il y avait plus de budgets. Il n'y a jamais eu beaucoup d'argent pour les enfants, mais là, ça va de mal en pis.»

En 19 ans, elle a vendu plus de 500 000 exemplaires de ses albums et DVD, a présenté des milliers de spectacles à travers le pays et a produit plusieurs émissions de télévision et un film. Elle confie tout de même - bien humblement - que son modèle d'affaires n'était plus viable. Au lieu d'offrir un produit de moins bonne qualité compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, elle préfère quitter le milieu de la jeunesse la tête haute et pleine de beaux souvenirs.