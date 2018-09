L'humour au temps de #moiaussi

Près d'une année s'est écoulée depuis le déferlement de la vague #moiaussi sur les réseaux sociaux dans la foulée de l'affaire Weinstein. Le Québec n'a pas fait exception et les scandales entourant Éric Salvail et Gilbert Rozon ont fortement touché et inspiré le milieu de l'humour. Discussion avec des humoristes sur l'effet de #moiaussi dans le monde du stand-up.

Libérer la parole des femmes sur scène

Il y a quelques années, Léa Stréliski ne pensait jamais qu'elle pourrait parler un jour de violence sexuelle sur scène. «Ça fait tellement longtemps que les femmes se taisent à propos des abus sexuels! À l'époque de ma mère, c'était encore impensable. Je ne pensais jamais que les femmes prendraient la parole. Je croyais qu'on resterait dans cette espèce de silence, dans cet esprit de "ben oui, tout le monde se fait un peu tapocher, on ne dit rien et on passe à autre chose"», lance l'humoriste qui s'émerveille encore que le cabaret Fuck la culture du viol ait vu le jour au cours de la dernière année. Léa Stréliski y a même partagé avec son public sa propre agression. «C'était incroyable de pouvoir rire de ça! Je n'avais ni honte ni peur, je savais que je n'étais pas en terrain hostile et je trouvais merveilleux d'être au stade où on pouvait parler de tout ça. Dans la vie de ma fille, ça le sera encore plus», pense l'humoriste. «Le mouvement #moiaussi a éveillé les consciences. La vague est forte et ratisse large, mais au final, les gens sont un peu plus intelligents», ajoute-t-elle.

Pour Léa Stréliski, #moiaussi a également permis aux artistes féminines de se présenter sur scène avec plus d'assurance.

«Le mouvement a donné une sorte de pouvoir aux filles, et ça nous a rappelé que ce n'était pas correct de se faire traiter comme ça. Je rentrais sur scène un peu la tête haute en disant: "Allô, vous n'avez pas le droit de toucher nos foufounes si ça ne nous tente pas!"», dit-elle à la blague. «On parle d'agression, de rapports de pouvoir et de la place des femmes comme on ne le faisait pas il y a quelques années encore. C'est un miracle!», estime-t-elle.

Une source d'inspiration

Animateur des Lundis de l'humour au bar Le Jockey, Charles Pellerin doit régulièrement renouveler son matériel sur scène. Quand les scandales entourant Éric Salvail et Gilbert Rozon ont éclaté, il a sauté sur l'occasion pour écrire de nouveaux numéros en lien avec #moiaussi. «C'était trop puissant pour que je passe à côté de ce sujet-là. La première semaine, ça a plus ou moins bien passé. On sentait que la plaie était récente. Et quand tu commences à faire un numéro, tu n'es pas encore parfaitement en contrôle. Mais, rapidement, le numéro a été bien reçu», se souvient Charles Pellerin, qui a d'ailleurs choisi pour son tout premier gala Juste pour rire cet été de présenter un numéro sur le sujet. Un pari assez risqué pour un jeune humoriste de la relève?

«Je trouvais l'image belle que l'année où Rozon a été écarté, un jeune vienne lui faire un gros finger pendant son premier gala. Il y avait une partie de risque, mais je trouve quasiment plus risqué de faire un numéro fade que celui-ci», confie l'humoriste, qui a reçu un accueil plutôt timide de la part du public.

«Disons que ça rentrait plus fort en première partie de Jay Du Temple. Les spectateurs de Juste pour rire étaient un peu frileux. Mais j'avais envie, au-delà de ma personne, que les gens voient mes idées pour mon premier gala», ajoute-t-il.