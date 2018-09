Un Canadien remporte America's Got Talent

Un magicien né au Canada a remporté mercredi la 13 e saison de l'émission America's Got Talent, sur les ondes du réseau NBC.

Shin Lim a ébloui les juges et le public avec ses numéros à couper le souffle pour décrocher le prix de 1 million $ US. Il sera aussi la tête d'affiche d'un gala organisé à Las Vegas plus tard cette année.

Shin Lim a coiffé au fil d'arrivée le groupe de danse Zurcaroh. On retrouvait parmi les dix finalistes des humoristes, des acrobates, des chanteurs et des musiciens.

Shin Lim possède la double nationalité canadienne et américaine.

Il est né en Colombie-Britannique, puis a déménagé à Singapour avec ses parents. Il a emménagé à Boston en 2002.