Guillaume Wagner de retour sur scène

Ce troisième spectacle semble être le fruit d'une longue réflexion. Comment l'avez-vous écrit?

C'est pas mal le spectacle sur lequel j'ai travaillé le plus longtemps depuis mes débuts! Quand j'ai lancé le Dr Mobilo Aquafest, je m'étais donné comme défi de créer une nouvelle heure chaque année. En trois ans, je me suis donc ramassé avec trois heures de nouveau matériel. J'ai décidé de prendre ce qui fonctionnait le mieux et de trouver une structure pour mon nouveau spectacle. Je continue d'ajouter des choses encore en ce moment. Je suis incapable d'écrire un show en deux mois comme font certains humoristes. Le stand-up est quelque chose de très minutieux, quasiment de l'artisanat. Tu dois ajuster tes jokes une à une, ça doit être efficace et amener une réflexion. Il n'y a pas de secret: j'ai pris mon temps.

Quel est le fil conducteur? De quoi aviez-vous envie?

Au regard de tout ce que j'avais écrit, j'ai réalisé que j'avais envie de parler d'individualisme, du narcissisme de ma génération avec les réseaux sociaux, de notre aspect consommateur sur tout. C'est une réflexion sur ma génération, sur la manière dont on fonctionne dans la société. Le titre au spectacle, Du coeur au ventre, fait référence au courage de ne pas obligatoirement être cela. On est à une période critique où il va falloir avoir le courage de changer nos habitudes, sinon ça ne va pas aller bien. C'est un peu la trame narrative du spectacle.

Vous êtes connu pour être très cynique par rapport à la vie. Est-ce que la naissance de votre fils a changé quelque chose dans votre manière de faire de l'humour?

Oui, c'est un changement crucial. Pour la première fois de ma vie, j'expérimente l'amour inconditionnel. Je suis très cynique dans mes affaires, et pessimiste par rapport au monde. Mais tu te rends compte que ça ne me dérange pas par rapport à moi, mais le destin de mon gars, c'est autre chose! Tu passes un peu plus en mode solution, tu essayes de trouver des pistes et tu es un peu moins détaché de tes blagues cyniques et pessimistes. Ça demeure le ton, mais j'essaye de trouver des pistes. Bien des choses ont changé depuis mon premier spectacle. Il était très juvénile, provocateur, je donnais des coups de pieds, j'essayais de faire ma marque. J'étais parfois malhabile. Je crois que c'est ce qui a le plus changé. Je suis encore baveux et provocateur, mais je ne provoque plus gratuitement.