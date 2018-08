Véronique Cloutier est professionnelle jusqu'au bout des ongles. En 25 ans de carrière, la populaire animatrice a connu beaucoup de succès, mais a aussi traversé quelques tempêtes et controverses. Or, chaque fois, Véro en est ressortie plus forte et déterminée.

Lorsqu'elle arrive au rendez-vous, à l'heure pile, l'animatrice salue tout le monde au passage en les appelant par leur prénom. Et des collaborateurs, il y en a une cinquantaine dans le studio de Showmédia, rue Parthenais, en préparation du gala qu'elle va animer la semaine prochaine à ComédiHa ! Une première, bien qu'elle ait coanimé en duo avec son mari, Louis Morissette, un spectacle au même festival en 2015. Sans oublier que la tournée de deux ans du spectacle Les Morissette (300 représentations et 265 000 spectateurs) lui a donné une solide expérience des planches.

« La scène, c'est carrément un autre métier que la télévision, explique-t-elle en entrevue. Il faut apprendre à "valser" (c'est vraiment comme une danse) avec le public dans la salle. Oui, j'ai souvent travaillé avec du public en studio. Encore là, c'est très différent. À la télévision, on n'a pas la pression de faire rire chaque minute. »

Un gala très musical

Ce que Véro aime aussi de la scène, c'est les répétitions et le travail en amont avant la création d'un spectacle. « En télé, il y a aussi des répétitions, mais c'est très technique, du "cue to cue" [signal par signal]. Alors que pour un show, je mets la main à la pâte. »

Pour son gala, Véro va faire un numéro d'ouverture musical avec une dizaine de chanteurs, en plus d'animer et de présenter ses invités très variés. Parmi eux, il y a Les Denis Drolet, Gregory Charles, Kim Lévesque-Lizotte, Julie Ringuette, deux membres des Appendices, le duo Dominic & Martin, ainsi que Patrick Huard et Anik Jean, qui présenteront un numéro en primeur.

« La majorité des numéros sont reliés à la musique, mais il y aura aussi du stand-up pur. Ça ressemble plus à un gala de variétés que d'humour. »

- Véronique Cloutier

Nouveaux défis

Outre son amour des planches, si la mère de trois enfants a accepté l'offre de ComédiHa ! même si elle doit travailler au beau milieu de l'été, avant sa rentrée radio à Rouge FM le 27 août, c'est pour deux raisons. « Depuis 25 ans, j'ai fait beaucoup d'affaires en télévision et en variétés. J'ai envie d'essayer d'autres choses. Je suis à la recherche de défis et de nouvelles rencontres. Or, pour ce gala, j'avais une super opportunité de travailler, pour la première fois, avec Jean-François Blais à la mise en scène. »

Ce dernier est très demandé. Après neuf saisons à la réalisation d'En direct de l'univers, le réalisateur sera le grand manitou de La voix à TVA l'hiver prochain. Blais est aussi heureux de travailler avec Véro, dont il apprécie la rigueur et la générosité.

Animatrice, actrice, communicatrice ? Lorsqu'on lui demande de dire, en un mot, ce qui la définit le mieux, Véronique Cloutier répond à la blague : « Je suis une "entertainer", comme dit Marc Labrèche. » Plus sérieusement, elle se qualifie d'animatrice « travaillante et débrouillarde ». Véro sait aussi s'entourer des bonnes personnes et, surtout, leur faire confiance.

« J'aime pas l'étiquette de femme d'affaires », ajoute-t-elle, bien qu'elle reconnaisse avoir développé sa marque Véro depuis quelques années.

« Mais je le fais à ma manière, qui est très instinctive. Je n'ai pas étudié en administration. Je ne suis pas très bonne avec les chiffres...

- C'est donc Louis [Morissette] qui a la bosse des maths ?

- Louis a vraiment le cerveau divisé en deux : un côté créatif, émotif ; l'autre cartésien. Il est à la fois artiste, producteur, gestionnaire. »

Quelle sera la prochaine étape pour Véro, la femme de scène ? Un « one-woman-show » ? « Je ne suis pas certaine à ce stade de ma carrière. Mais dans ce métier, il ne faut jamais dire jamais. Dans un avenir proche, si je remonte sur scène, ce sera avec Louis pour la suite des Morissette en spectacle. Probablement dans deux ans, alors que notre couple sera parents d'ados. Mais on n'a pas encore une ligne d'écrite. »

Parions que c'est un autre défi que Véro va relever sans broncher.

Gala de ComédiHa ! avec Véronique Cloutier, le 16 août au Palais Montcalm de Québec