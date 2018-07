Kev Adams: quand les succès s'enchaînent

Très attaché au Québec, Kev Adams s'y produit cet été pour la troisième fois de sa carrière. Après une pause de plus d'un an de la scène humoristique (cinéma oblige), l'humoriste et acteur français de 27 ans se produit brièvement ce soir et demain au Monument-National et au Théâtre Sainte-Catherine avant de revenir présenter deux spectacles d'une heure à la mi-août à Québec, au ComediHa !, avec lequel il vient tout juste de signer un contrat.

Kev Adams a joué pour la première fois au Québec au festival Grand rire, il y a sept ans. « J'y avais présenté mon premier spectacle d'humour et j'avais adoré ça, dit-il en entrevue. J'ai un très, très bon souvenir de ce spectacle. »

L'humoriste est revenu en 2015 à Montréal remplir trois fois le Théâtre Maisonneuve. Après, sa carrière a décollé. « J'ai alors joué des rôles principaux dans deux films, Les profs 2 et Les nouvelles aventures d'Aladin, qui ont été les deux plus gros succès francophones de l'année en France, avec 4,5 millions et 3,5 millions d'entrées. C'était l'année où je terminais, après une tournée dans 11 pays, le spectacle Voilà Voilà, présenté au Théâtre Maisonneuve. On avait vendu 550 000 billets ! »

« 2015 a été vraiment mon année des records. Et l'année d'après, j'embarquais pour un an dans le spectacle Tout est possible que je faisais en duo avec Gad Elmaleh. Ensuite, j'ai tourné dans quatre autres films, dont Tout là-haut et Love Addict. »

À 27 ans, Kev Adams n'est plus le chouchou des seuls adolescents. Et il en tient compte pour son retour sur la scène de l'humour. « C'est maintenant un public plus familial, même s'il y a toujours les jeunes qui mettent une énergie incroyable dans les salles. Mon nouveau spectacle, que je prépare pour la France, répond un peu à ça. Il y a une certaine modernité et, en même temps, une maturité qui touche des gens plus âgés. Et c'est normal. Je grandis et je reste naturel. Je n'essaie pas de jouer quelqu'un d'autre. »

Spectacles à Montréal et à Québec

Signature avec ComediHa ! oblige, c'est à Québec que Kev Adams réservera la partie la plus substantielle de ses performances, cet été. Les 15 et 18 août, il présentera un spectacle d'une heure au ComediHa ! Fest-Québec. « Un spécial Québec, dit-il. Car j'essaie toujours de parler de choses qui touchent les gens où que je sois dans le monde. Donc, à Québec, ce sera des choses 100 % québécoises ! »

Le 16 août, il participera au spectacle Trait d'humour animé par Billy Tellier et le 17 août, au Gala ComediHa ! de Mario Tessier et Véronique Claveau. Il participera aussi à trois jours de tournage de la série Lol.

« C'est une fiction produite par ComediHa ! que j'adore depuis le début », dit Kev Adams.

« Je suis un fan absolu de Charlie Chaplin et je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que Chaplin faisait à l'époque. »

« Cela faisait longtemps que je disais à Sylvain [Parent-Bédard, le patron du groupe Québécomm qui produit ComediHa !] que j'avais envie d'y participer », ajoute-t-il.

Il est toutefois à Montréal cette semaine. Ce soir et demain, à 20 h 45, il présentera 30 minutes de spectacle à La Balustrade du Monument-National, partageant l'affiche avec Mathieu Cyr. Il filera ensuite au Théâtre Sainte-Catherine pour présenter ses blagues en anglais pendant sept petites minutes.

Signature avec ComediHa !

Si Kev Adams vient de signer un contrat avec ComediHa !, c'est aussi parce qu'il aimerait bien mélanger humour et cinéma au Québec. « ComediHa ! produit beaucoup de contenu et de fiction pour la télévision québécoise, et je pense qu'il n'y a rien de meilleur que la télévision pour se faire connaître du public, dit-il. J'ai envie de consolider ma carrière en France tout en explorant d'autres territoires. Les challenges m'excitent depuis le début de ma carrière. Et puis j'ai choisi ComediHa ! parce qu'avec Sylvain, on réfléchit de la même manière, on s'entend très bien, et il a une manière saine de voir les choses. »

Quand on lui demande s'il aimerait tourner au Québec avec des réalisateurs québécois, il répond : « Ce serait génial, vous avez quand même parmi les meilleurs metteurs en scène de la planète, que ce soit notamment Xavier Dolan ou Denis Villeneuve, c'est quand même maintenant quasiment de l'inaccessible ! C'est ce qui m'intéresse dans la culture canadienne. Son savoir-faire est encore meilleur que celui des États-Unis. C'est une scène très intéressante ici. »

Kev Adams dit être très intéressé par une future tournée canadienne. « Et j'espère revenir l'an prochain à Montréal, peut-être à L'Olympia, une salle que j'aime beaucoup. »