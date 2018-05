Un avant-goût de Fame

Véronique Lauzon

Cet été encore, Serge Postigo tentera d'offrir un spectacle musical à succès aux Montréalais. Après Mary Poppins et Footloose, il signe la mise en scène et l'adaptation de Fame, qui se déroule dans une école secondaire axée sur les arts, à New York.