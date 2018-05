Tous les chemins mènent à l'École nationale de l'humour

Guillaume Lacelle

Âge: 32 ans

Programme: Création humoristique, 2e année

Profil: Ingénieur

Style: «La réflexion sur la société. J'aime la scène, mais j'aimerais aussi écrire pour la télé.»

«J'ai fait des ponts et des échangeurs pendant sept ans! J'aimais ma job, c'était payant et valorisant. Mais en même temps, il y avait un petit côté aliénant à travailler 70 heures par semaine. Ton côté créatif n'est pas hyper sollicité. Je me remettais un peu en question et je suis tombé sur les auditions de l'ÉNH sur mon fil Facebook. J'étais bon à l'école et dans les sports. Pour moi, le chemin était tout tracé pour aller à l'université et jouer au football. Les arts étaient un rêve inaccessible. Je suis venu auditionner pour le trip de me prouver que j'étais capable de faire un monologue de cinq minutes. Et j'ai été accepté! J'ai dû prendre une décision majeure. Je travaillais pour l'ancienne compagnie d'Accurso et ils ont fermé mon département. J'allais annoncer à mon boss que je m'en allais et j'ai été mis à pied. Les étoiles étaient alignées, disons!»