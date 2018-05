Cent humoristes pour lancer le Grand Montréal Comédie Fest

Peu avant le lancement officiel du Grand Montréal Comédie Fest au Montréal Cowork de la rue Saint-Denis, nous avons discuté avec Martin Petit de la Coalition des humoristes qui a eu cette «idée de fou» de créer un nouveau festival d'humour.

«Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on en soit rendu là en si peu de temps, dit-il. Je mesure la distance entre le moment où on a eu cette impulsion et aujourd'hui. Je vais peut-être avoir une autre mesure après, mais le slogan «une idée de fou» représente très bien ce qu'on a décidé de faire.»

Une grande fête sera présentée le 1er juillet à 20h au Théâtre Olympia, intitulée 100 humoristes en 100 minutes, animée par Gabriel d'Almeida Freitas, le même qui a animé 60 humoristes en 60 minutes au Zoofest.

À propos du chevauchement avec le Zoofest (du 5 au 28 juillet), Martin Petit se fait philosophe. «Le Zoofest est dans tellement de petites salles qu'il pourrait y avoir six Zoofest à Montréal que ça n'empêchera personne de vivre. Je ne pense pas qu'il y a une crise de "trop d'humour" en ce moment».

Ce show donnera le coup d'envoi des festivités, en réunissant des humoristes de tous les horizons, jeunes, vieux, connus, inconnus, femmes, hommes, débutants ou vétérans, qui n'auront qu'une minute pour faire rire. «La ligne directrice, c'est d'avoir du fun en gang, explique Martin Petit. Cette formule, c'est mettre beaucoup de gens ensemble pour commencer, au lieu de commencer avec un humoriste tout seul.»

Grands spectacles

On avait déjà annoncé la tenue de grands spectacles simultanés à Montréal, St-Eustache et Châteauguay, les 5 et 6 juillet, et La soirée (extra) ordinaire de Mère Ordinaire de Bianca Longpré le 14 juillet. On ajoute une représentation unique le 7 juillet à 20h à l'Olympia. Mais on connait maintenant mieux le «line-up». Ainsi, les animateurs seront Matthieu Pepper, Neev, Étienne Dano, Mélanie Couture, Yannick DeMartino et Les Grandes Crues, tandis qu'une dizaine d'humoristes monteront sur chacune des scènes, certains sur plusieurs le même soir (comme Patrick Groulx, Maude Landry, Jean-François Mercier ou Jean-Thomas Jobin).

Martin Petit le confirme : l'idée de transporter des humoristes par hélicoptère d'un endroit à l'autre tient toujours. «Je trouve ça super drôle, j'ai hâte de le voir et de le vivre. J'aime l'idée de partir de Montréal et d'aller faire le même spectacle ailleurs, l'idée qu'on se promène. J'espère que ça va bien marcher, mais s'il n'y a pas ça l'an prochain, c'est clairement parce qu'on ne le fera plus!»

Pas de caméras, plus de fun

«Ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment eu une réflexion par rapport à ce que les humoristes voulaient dans un festival, poursuit Martin Petit. Des humoristes ne voulaient pas participer aux galas Juste pour rire parce qu'ils ne voulaient pas passer à la télé. Comme nous ne serons pas captés pour la télé, tout le monde fait plus ce qu'il veut, et fait le meilleur numéro qu'il peut.»

On promet donc de se lâcher lousse dans la série Comédie Fest La Nuit, les 5, 6, 7 et 13 juillet à l'Olympia à partir de 23h. Des soirées pour «spectateurs avertis» animées par Julien Lacroix, Jay du Temple, Adib Alkhalidey et Rosalie Vaillancourt, où l'on verra Mike Ward, Eddy King, Katherine Levac, Maude Landry, Mehdi Bousaidan, Léa Stréliski ou François Bellefeuille, entre autres.

Formule club ou cabaret?

Tous les soirs du festival, des humoristes défileront à L'Abreuvoir ou au Bordel Comédie Club pour célébrer le stand-up d'ici, tandis qu'une série créative de six spectacles plus intimes sera proposée à L'Olympia. La programmation complète de cette série sera dévoilée plus tard, mais le premier spectacle sera F*ck la culture du viol, une soirée d'humour politique dont on comprend d'avance le thème.

Martin Petit explique qu'on avait envie de retrouver l'axe de la rue Saint-Denis, «revenir à la base», se rapprocher des gens. «J'aimerais ça avoir plus de petits clubs sur cette artère qui permet de faire un parcours, que les gens se promènent d'un endroit à l'autre et découvrent des humoristes. On veut créer ça.»

Bref, il reste encore quelques annonces à faire dans la programmation du Grand Montréal Comédie Fest. «Depuis cet automne, on s'habille en courant mais on est en train d'inventer de quoi», résume Martin Petit.