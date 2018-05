P-A Méthot: pour ou contre

P-A Méthot présente le spectacle Party 90 samedi prochain au Centre Vidéotron de Québec. Après ses «Party 80» et «Country», voilà que l'humoriste rend hommage à la décennie de Watatatow, des Colocs et du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. P-A Méthot prendra la route avec son deuxième one man show, Faire le beau, en octobre prochain.

Watatatow ou Chambres en ville?

Chambres en ville

«Je vais avoir 45 ans cette année, alors Chambres en ville, c'est plus de mon temps. Mon premier amour télévisuel est Julie Deslauriers. Oh, je l'ai aimée longtemps, longtemps, longtemps. Et je l'ai vue en entrevue dernièrement et elle me fait encore un petit quelque chose.»

Québec ou Canada?

Québec

«Nous avons de belles et de bonnes choses ici. On fait de beaux produits et on a des artistes incroyables dans plein de domaines. Dans le web, nous sommes hyper forts grâce à des entreprises comme Ubisoft. Je suis un fervent défenseur de notre Québec.»

Madame Jigger ou Râteau?

Râteau

«Tous les humoristes rêveraient d'avoir un personnage comme Râteau. Madame Jigger aussi est tripante, mais il lui faut du contenu. Râteau n'a pas besoin de contenu. Tout est dans la mimique, tout est dans les gestes. À la limite, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Mais c'est drôle.»

Les Spice Girls ou les Backstreet Boys?

Les Spice Girls

«C'était bonbon, mais c'est le même phénomène qu'Annie Brocoli. Les papas allaient au show parce que... ouin, c'est ça.»

Michel Courtemanche ou André-Philippe Gagnon?

Michel Courtemanche

«C'est difficile de répondre, mais je vais dire Courtemanche, parce que nous l'avons "perdu" trop vite. Ça me jetait par terre de voir qu'il pouvait faire tout ça sans parler. Le seul que nous connaissons et qui fait ça est Mr. Bean. Son bébé était niaiseux, mais tout le monde embarquait. Je suis vraiment chanceux, parce que l'an passé à ComediHa!, il a refait son numéro de drums. Ça faisait 25 ans qu'il n'était pas monté sur un stage. Un méchant moment d'émotions.»

Les Colocs ou La Chicane?

Les Colocs

«C'est un de mes grands groupes à vie ! Les textes de Dédé [Fortin] ! Lorsqu'on écoute son dernier album [Dehors novembre], ça prend encore plus de sens après sa mort. C'est un coup de génie, en même temps, c'est un coup tragique. Tout ce qu'il a emmené de nouveau, dont les frères Diouf, de la musique québécoise progressiste, tout ce nouveau monde-là dans lequel il nous a transportés, c'est écoeurant.»

Consultez le site de l'humoriste: http://www.pamethot.com