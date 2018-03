Leur moment de 2017: Mariana Mazza

L'humoriste, qui poursuit la tournée de son one woman show Femme ta gueule, a remporté l'Olivier de l'année. Elle a aussi eu des rôles dans les films De père en flic 2 et Bon cop bad cop 2. Son moment: son passage à En direct de l'univers.

«C'est mon émission préférée depuis des années. J'aime tout de cette émission: son audace, France Beaudoin qui est si zen et si concise, la variété musicale, le professionnalisme de l'équipe, l'effort qui est fait pour offrir une émission de qualité, les secrets sont bien gardés, etc. Je suis vraiment une fan fini.

«Lors de mon passage, j'ai vécu tellement de moments forts et beaucoup d'émotions. Il n'y avait que des gens que j'aimais et je me suis sentie aimée comme jamais par mes proches. Parmi les grosses surprises, il y a bien sûr eu Allan Theo qui est venu de France. Il y a aussi Lulu Hughes; c'était écoeurant de la voir là. J'ai adoré voir mon ami Dave chanter avec Marjo, mon ami Seb Coté qui ne devait pas être là et qui finalement y était.

«Il y a tellement eu de surprises et il n'y en a pas eu une plus grande que l'autre, elles étaient toutes magnifiques. Ça va rester gravé dans ma tête toute ma vie.»

«Bien sûr, l'autre grand moment de mon année est le fait que ma tournée a commencé et que je suis une fille comblée à ce niveau. De réaliser que j'ai mon spectacle à moi, c'est incroyable. Je suis sur scène pratiquement tous les soirs et il n'y en a pas un où je ne suis pas reconnaissante. Chaque représentation, je me donne comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si c'était toujours le dernier show de la tournée.»