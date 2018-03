Leur moment de 2017: Mehdi Bousaidan

L'humoriste de 26 ans, vedette de la série Med sur Vrak.tv, tourne un spectacle en programme double avec Julien Lacroix. Il est entré dans la production de son premier one man show. Son moment: la décision de lancer son one man show.

«Vers le mois de juin, on est rentré en production du one man show et c'est un événement particulièrement marquant pour moi, une toute nouvelle page que j'entame dans ma carrière d'humoriste.

«J'ai pu commencer à travailler à l'écriture et à tout ce qu'il y a autour d'un spectacle comme celui-là: on a commencé à penser au texte, à l'angle du show, aux sujets qu'on allait aborder, aux personnes avec qui on allait travailler, on a booké des dates de rodage... On a parti la machine!

«Plus jeune, je me suis donné comme objectif de réaliser plusieurs choses avant d'avoir 30 ans. Une to-do list: faire du cinéma, faire de la télévision, écrire un livre et créer un one man show. J'ai joué dans De père en flic 2, j'ai la série Med et j'ai participé au livre Tomber en humour cette année.

«En embarquant dans l'aventure de ce one man show, ça complète ma liste. Je peux mourir demain! Enfin, pas demain, non: le show n'est pas encore sorti...»

«Je me sens prêt. Pour moi, c'était là, le moment. J'ai atteint une vitesse de croisière et j'ai fait assez de spectacles pour sortir des festivals et des bars. Si on compare ça à une relation de couple, disons que j'ai vu et j'ai rencontré plusieurs filles... Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas et maintenant, je veux me marier avec ce show-là et faire des enfants avec, qui vont être mes deuxième et troisième spectacles.

«Dans tous les cas, c'est sûr que les enjeux ne sont plus les mêmes. C'est risqué, un one man show. Il faut que tu sois prêt - ça peut facilement devenir négatif pour une carrière. Alors je ressens beaucoup de bonheur depuis qu'on a décidé qu'on le faisait, mais une bonne dose de pression aussi. Je suis super heureux et super inquiet en même temps. C'est comme s'étouffer... mais avec du caviar. Ou comme te faire rentrer dedans, mais par une Ferrari. Ça fait mal, c'est dangereux, mais c'est le fun. Au moins, tu t'es fait rentrer dedans par un beau char!»