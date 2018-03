Leur moment de 2017: Jay Du Temple

«Travailler avec ma soeur [Laurie Du Temple Quirion] me touche beaucoup. Ça va faire deux ans qu'elle est ma gérante. Quand on a décidé de lancer mon premier one man show, j'étais à Bali et elle était à Montréal. On se parlait au téléphone. On devait tout préparer. On n'avait jamais fait ça ni l'un ni l'autre. Il y avait un communiqué de presse à écrire. On a demandé de l'aide à des gens autour de nous, qui sont extrêmement généreux et qui sont devenus des alliés. On était au téléphone, elle avait tout préparé et je réalisais que j'allais être dans l'avion au moment où on ferait l'annonce du spectacle.

«J'ai des frissons quand j'en parle. Je lui ai dit: "On lance un one man show, juste toi et moi, même pas deux ans après avoir commencé à travailler ensemble, en toute humilité, juste dans le plaisir".

«Ce n'est pas contre personne, on le fait pour nous, parce que ça a un sens pour nous de s'autoproduire. Je ne le réalise pas encore.»

«Lié à ça, il y a le spectacle que j'ai donné avant de partir à Bali, au Métropolis. C'est la salle de spectacle où j'ai vu le plus d'artistes que j'admire: Malajube, Karkwa, Jean Leloup ou des humoristes américains comme Bill Burr et John Mulaney. Je me suis retrouvé sur cette scène-là, à faire mon show à moi, qui n'était pas tout à fait prêt et que je rodais dans de petites salles. C'est un cadeau que je me faisais. J'espérais juste rentrer dans mon argent. La salle était pleine! Je ne réalise pas encore que c'est arrivé.»