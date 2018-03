Revues de l'année sur scène: vaut mieux en rire

Pas facile de faire l'unanimité avec une blague, de ne blesser personne, en ces temps de rectitude politique... Mais il faut bien oublier nos drames et nos angoisses. Et l'humour demeure le meilleur remède contre la sinistrose.

Tout est une question de trouver le bon angle et le bon dosage, le point de vue respectueux, selon le vétéran des variétés au Québec, René Simard. «Bien sûr, ce qui se passe avec le mouvement #moiaussi me touche personnellement, avec ce qui est arrivé à ma soeur Nathalie, confie-t-il. J'ai donc beaucoup d'empathie pour les victimes», poursuit l'ancien collaborateur du Bye Bye dans les années 90, qui signe la mise en scène de 2017 Revue et corrigée au Théâtre du Rideau Vert.

On lui a d'ailleurs reproché de ne pas (assez) parler des inconduites sexuelles d'Éric Salvail ou Gilbert Rozon dans le spectacle. «Je crois qu'il faut se donner le temps de respirer et prendre du recul pour aborder un tel sujet dans un numéro comique. Il faut surtout trouver le bon angle, à la fois drôle et respectueux. Et se demander si ça sert le spectacle.»

Un siècle de revues

Au théâtre, la tradition des revues d'actualité remonte à la fin des années 1930 avec Gratien Gélinas et Fridolinons au Monument-National. Dans la peau de son personnage de Fridolin, le populaire comédien faisait rire ses contemporains aux côtés des vedettes de l'âge de la radio: Fred Barry, Juliette Béliveau, Juliette Huot, Olivette Thibault...

«Les gens adoraient Fridolin», se souvient Dominique Michel, dans une entrevue qu'elle accordait au fils de l'auteur de Tit-Coq, Pascal Gélinas, en mars 2016. «Mes parents, quand ils parlaient de M. Gélinas, [disaient]: "Il est tellement bon, il dit des affaires qu'on pense, et que les gens n'osent pas dire; il est le porte-parole du peuple, c'est un petit gars de la rue, intelligent, vif"», racontait l'ex-reine du Bye Bye.