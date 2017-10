Valérie Carpentier jouera dans Notre Dame de Paris

Cette production marquera aussi le 20e anniversaire de la création de NDP, dont la première a eu lieu le 16 septembre 1998, à Paris. La lauréate de La voix interprètera la jeune Fleur-de-Lys. Elle se joindra aux vétérans de Notre Dame de Paris tels que Daniel Lavoie (Frollo), Richard Charest (Gringoire), Angelo Del Vecchio (Quasimodo), et aussi à la chanteuse libanaise Hiba Tawaji qui reprendra le rôle de la belle Esmeralda, créé par Hélène Ségara.

La comédie musicale de Plamondon et Cocciante, d'après l'oeuvre de Victor Hugo, est mise en scène par Gilles Maheu, est un immense succès mondial depuis 20 ans. Avec plus de 4000 représentations vues par quelque 10 millions de spectateurs dans 20 pays et dans neuf langues différentes, Notre Dame de Paris poursuit toujours sa route.

En France seulement, où le spectacle fait l'objet d'une tournée durant un an, NDP a attiré plus de 3 millions de spectateurs. La chanson Belle s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires. En Corée du Sud, entre 2006 et 2015, plus d'un million de spectateurs ont applaudi Quasimodo, Frollo et Phoebus et admiré les cheveux d'Esmeralda.

À l'affiche au Théâtre St-Denis du 5 au 19 septembre 2018. Avant Montréal, le spectacle sera présenté au Grand Théâtre à Québec dès le 11 août. Et sera ensuite en tournée à l'automne.