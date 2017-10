L'après-Rozon

LES HUMORISTES SE RASSEMBLENT

En réponse à un appel à tous lancé par Martin Petit, les humoristes québécois se sont réunis hier afin de discuter des suites à donner à l'affaire Rozon. « Portés par le courage des victimes qui ont osé parler à visage découvert, nous allons leur lancer un signal de [soutien] », a écrit Martin Petit dans sa convocation publiée sur Facebook. « On a aussi besoin de ventiler, je crois », a-t-il admis en après-midi lors d'un entretien téléphonique avec La Presse, assurant que de telles rencontres entre humoristes avaient déjà eu lieu auparavant et que « ça a toujours résulté en quelque chose de positif ». Selon lui, il est nécessaire de « parler de tout ça, parler de Gilbert », mais surtout de « laisser la place à la voix des victimes ». « On va s'en inspirer pour notre réflexion », ajoute l'humoriste. Sur Twitter, vendredi dernier, l'auteur de la série Les pêcheurs avait laissé entendre que le boycottage du festival Juste pour rire était envisageable.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DES OLIVIER ANNULÉE

L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) a annulé la conférence de presse prévue aujourd'hui pour le dévoilement des finalistes au gala Les Olivier. Vu la semaine qui vient d'ébranler le milieu de l'humour, « le temps est à la compassion », estime Guy Lévesque, président de l'APIH. « Le dévoilement des nommés se veut un moment de célébration, mais personne n'a l'âme à la fête présentement », a ajouté la directrice générale de l'association, Joanne Pouliot. Les noms des finalistes seront bel et bien dévoilés aujourd'hui, mais l'annonce se fera par simple communiqué. « Nous croyons qu'il est préférable de laisser la place au débat qui a cours actuellement », a déclaré M. Lévesque. Le gala Les Olivier récompense chaque année les artisans et artistes du secteur de l'humour. La cérémonie se déroulera le 10 décembre.

PREMIÈRES MÉDIATIQUES : « CE N'EST PAS LE BON MOMENT »

Dans la foulée des révélations du Devoir et du 98,5 FM sur Gilbert Rozon, l'humoriste Anthony Kavanagh a décidé de reporter la première médiatique de son nouveau spectacle, Showman, prévue hier soir. « Il y a quelque chose qui me dit que là, ce n'est pas le bon moment », a écrit l'humoriste vendredi dernier. Les représentations d'hier soir et de ce soir au St-Denis 2 n'ont pas été annulées, mais la première médiatique aura lieu le 21 novembre. Jusqu'à maintenant, aucun autre humoriste n'a prévu reporter ses spectacles.

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT SANS ROZON

Après avoir annoncé la déprogrammation de la 12e saison de La France a un incroyable talent, la chaîne française M6 a annoncé hier que la diffusion reprendra en fin de compte, mais sans Gilbert Rozon. Après les allégations d'agressions sexuelles visant Rozon - un des juges de l'émission depuis la toute première saison -, M6 avait décidé d'annuler le populaire programme, censé revenir en ondes le 26 octobre. « Les cinq émissions de casting déjà enregistrées avec Gilbert Rozon » ne seront pas diffusées, a indiqué la chaîne dans un communiqué. Les tournages de l'émission reprendront vendredi avec les trois jurés restants, « par respect pour les candidats ».