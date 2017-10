Les plaisirs coupables de Simon Lacroix

Total Crap est un festival qui rend hommage aux désastres télévisuels et cinématographiques. Plus de deux heures de programmation tellement mauvaise et tellement... Quels sont vos meilleurs plaisirs coupables?

D'avoir pu inviter des gens qu'on passe à nos Total Crap à venir sur scène pendant nos shows. On a déjà eu comme invité Gaston Lepage, qui nous a parlé de Relevez le défi durant 20 minutes. On a aussi eu Marc Blondin, animateur de la lutte à RDS, Géo Giguère, ancien animateur de l'émission Famille Rock sur la télé communautaire, éditeur du magazine Pop Rock et célèbre aussi pour les pubs du cooler Barty's. Il a refusé d'aller à Tout le monde en parle et aux Enfants de la télé, mais il est venu à Total Crap. On a aussi fait venir de Vancouver Thor, le dieu du métal canadien, qui nous a interprété quelques chansons de son répertoire et a plié une barre de fer avec ses dents.

De qui aimeriez-vous être le plaisir coupable?

Tonetta, un chanteur de Toronto assez bizarre qui fait de la musique depuis au moins 30 ans. La plupart de ses vidéoclips, c'est lui devant le même décor qui fait du lip sync sur ses chansons en dansant en petite tenue. Il est souvent habillé en femme. Vous le googlerez.

______________________________________________________________________

Total Crap sera présenté au Club Soda le 26 octobre.