Fred Pellerin: casser un spectacle à Paris

Cette blague a un fond de vérité. S'il est vrai que Pellerin a donné récemment six représentations de son nouveau spectacle Un village en trois dés en Abitibi après l'avoir testé à Saint-Eustache et Drummondville, c'est au Théâtre de l'Atelier, à Montmartre, qu'il s'est installé mercredi dernier pour cinq semaines, et 25 spectacles, avant sa grande rentrée montréalaise qui aura lieu le 30 novembre au Théâtre Maisonneuve.

Pourquoi «casser» un show à Paris? Pas le choix, répond le conteur qui a ses habitudes au Théâtre de l'Atelier. Comment pouvait-il autrement y caler des dates quand, au Québec, il en est déjà à planifier pour la saison 2019-2020 les représentations de ce nouveau spectacle?

«J'ai ouvert ma grand-gueule et j'ai dit "On va vous le faire avant" même si la tournée part dans un mois dans la vraie vie, raconte Pellerin. Finalement, ça s'est ajouté en amont. Juste avant, j'ai donné deux spectacles en région, à Noyon et à Fontenay-aux-Roses.»

Laboratoire français

Fred Pellerin n'est pas un inconnu à Paris, où il s'installe pendant au moins un mois tous les trois ou quatre ans. Étonnamment, la France lui sert également de laboratoire.

«Je viens ici quatre ou cinq fois par année, même entre mes tournées, dit-il. En mai dernier, je donnais mon spectacle De peigne et de misère, j'enlevais un bloc dans le Peigne et je mettais un 15 minutes de nouveau stock. J'ai fait la même chose en mars dernier dans les Antilles lors de la Semaine de la francophonie.»

Il profite également de son séjour à Paris pour recruter des spectateurs parmi les résidants de Montmartre.

«La dernière fois que je m'étais installé ici pendant un mois et demi, j'avais dit à la production que d'ici la fin du mois, tous mes voisins de fenêtre allaient venir voir le show. En France, ça ne se fait pas, on me disait "Niaise pas, tu vas avoir l'air d'un dérangé..." Donc, j'ai commencé mon travail de voisinage doucement, et ça s'est étendu à Montmartre, qui est un village. C'est drôle parce que je reviens trois ou quatre ans plus tard et j'en revois qui me disent: "Vous êtes revenu ? On vous attendait, on a vu l'affiche." C'est le fun, je carbure à ça.»

Lancer la rumeur

À vue de nez, le théâtre de 563 places était occupé aux deux tiers jeudi dernier, le lendemain de la première parisienne.