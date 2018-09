Wynn Holmes, humble devant le succès

On la connaît pour avoir initié Coeur de pirate à la danse et pour avoir fait partie de la distribution de Saturday Night Fever au côté de son mari Nico Archambault. Ce n'est que la pointe de l'iceberg de sa brillante carrière menée entre Paris, New York et Montréal. Portrait de Wynn Holmes, une femme à la fois douce et forte, mais surtout d'une grande humilité.

Ses débuts

Née à Vancouver, Wynn Holmes fait ses débuts à l'âge de 13 ans en tant que danseuse professionnelle de musiques irlandaise et écossaise. Elle s'initie aussi au ballet et à la danse jazz. «Mais je ne pensais pas en faire une carrière», souligne-t-elle.

Pour la jeune Wynn Holmes, c'est l'école à la maison. «J'étais toujours entourée d'adultes sans trop de vie sociale.»

La danse devient comme un boulot, alors qu'elle n'est pas encore majeure.

La brunette renoue avec le simple plaisir de danser en prenant part à des ateliers de hip-hop au Harbour Dance Centre de Vancouver. Enfin, elle peut se mouvoir sur de la musique populaire qu'elle aime et écoute. «Ce n'était pas académique, mais joyeux.»

À 18 ans, Wynn Holmes décroche un rôle dans une série télévisée en Colombie-Britannique. «Mon premier contrat commercial», souligne-t-elle.

À New York

Wynn Holmes déménage ensuite à New York. Elle danse dans des films et des vidéoclips. Encore aujourd'hui, elle y a un appartement, même si elle n'y est «pas souvent», confie-t-elle.

La jeune femme découvre Montréal en 2008. «J'ai adoré la communauté tissée serré avec Danse Danse et Tangente. La scène était plus audacieuse qu'à New York.»

Wynn Holmes donne alors des ateliers de danse quand elle est à Montréal. Un certain Nicolas Archambault y prend part au Studio Bizz.

Lo Fi Dance Theory

C'est à la même époque que Wynn Holmes conçoit ses premières chorégraphies. «J'ai toujours su que j'allais en faire un jour. Je suis curieuse de nature. J'aime observer, orchestrer... Et je n'ai jamais été la danseuse la plus technicienne.»

«En 2012, j'ai dû prendre une pause de danse. Il se passait beaucoup de choses dans ma vie personnelle, confie-t-elle. J'ai fait une demande d'admission pour une maîtrise à Londres à Goldsmiths [en entrepreneuriat culturel]. La même journée que j'ai été acceptée, mon ami et proche collaborateur, le réalisateur Kevin Calero, a appris qu'il avait une bourse pour un court métrage auquel je devais participer.»

Ce projet rallume la flamme chez Wynn Holmes et l'initie à la chorégraphie. En parallèle, elle commence à donner des ateliers à New York avec sa propre compagnie, qu'elle baptise Lo Fi Dance Theory. «C'est ouvert à tous, pas nécessairement aux danseurs d'expérience», explique-t-elle.

Très sollicitée

Wynn Holmes a travaillé sur des clips de Foxtrott, The Kills, Leon Bridges, Milk & Bone et Koriass, ainsi que pour le Cirque du Soleil et sur des campagnes de Victoria's Secret, Gap et Aldo (notamment avec Kevin Calero). «Pour les contrats publicitaires, il faut toutefois que je sois très attachée au projet», souligne-t-elle.

Wynn Holmes a aussi eu le plaisir de faire un film (Move Freely) à Belgrade avec la troupe de GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats), cette bande de jeunes Roms avec qui le metteur en scène Serge Denoncourt a monté un spectacle présenté au Québec, notamment au Festival international de jazz de Montréal.

Sinon, parmi ses multiples projets, Wynn Holmes veut se consacrer à sa compagnie Lo Fi Dance Theory. «Je veux former des professeurs», annonce-t-elle.